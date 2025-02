Joven en Colombia con cuadriplejía lucha por acceder a la eutanasia

En Colombia, la eutanasia es legal, pero sigue siendo un procedimiento de difícil acceso para muchos pacientes que la solicitan.

Este es el caso de Erika Yanira Morales, una joven de 20 años originaria de Pasto, Nariño, quien vive con cuadriplejía desde hace tres años y ahora busca que su aseguradora Emssanar, le permita acceder a una muerte digna.

La tragedia que cambió la vida de Erika

El destino de Erika dio un giro dramático en agosto de 2021, cuando a sus 17 años recibió un golpe contundente con una botella en una discoteca. Las consecuencias fueron devastadoras: quedó cuadripléjica y pasó un año y siete meses en cuidados intensivos. Su madre, Alba Morales, recuerda con dolor: “Cuando ya despertó, la niña había perdido su movilidad de todo su cuerpo”.

Desde entonces, la vida de Erika se ha convertido en una lucha constante contra el dolor. Su hermana, Tatiana Morales, revela que Erika sufrió “un infarto cerebral con secuelas múltiples severas”. Los especialistas han sido claros: no hay posibilidades de recuperación.

¿Qué es la cuadriplejía?

La cuadriplejía es un tipo de lesión en la médula espinal. Es cuando una persona tiene pérdida de sensibilidad y control del movimiento.

La cuadriplejía, también conocida como tetraplejia, causa que los brazos, las manos, el tronco, las piernas y los órganos pélvicos están todos afectados por la lesión de la médula espinal, explica la Clínica Mayo de Estados Unidos.

Joven en Colombia sigue en búsqueda de la Eutanasia

Ante este panorama desalentador, Erika tomó una decisión difícil, pero firme: solicitar la eutanasia. La joven se comunica a través de un abecedario que le colocan enfrente y ella señala las letras. De esta forma, Erika Morales expresó su deseo de poner fin a su sufrimiento. “Nos pidió a nosotros que pidamos que ella quiere que le practiquen la eutanasia, porque hoy ella ya no aguanta más los dolores”, explica Tatiana.

Para Alba Morales, madre de Erika, esta situación es desgarradora. “Le di la vida, yo la tuve, desde mis entrañas la percibí, la miré dar sus primeros pasos. Sí, es difícil. A mí muchos pueden decir, esa mamá se la mira bien, pero dentro de mí nadie sabe”, confiesa con el corazón roto.

Aseguradora en Colombia rechaza autorizar eutanasia a Erika Morales

Sin embargo, el camino hacia la eutanasia no ha sido fácil. A pesar del deseo de Erika y el apoyo de su familia, la EPS (Empresa Promotora de salud) Emssanar negó la solicitud. “Ahí tengo la respuesta de lo que ellos me dijeron. O sea, no favorable”, lamenta Alba Morales.

Mientras tanto, el sufrimiento de Erika aumenta día a día. Su familia continúa luchando incansablemente para que se le conceda el derecho a una muerte digna, buscando poner fin al dolor que la aqueja.