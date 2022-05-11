Efectos de la erupción del volcán de Tonga llegaron al espacio: NASA

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) reveló que la erupción del volcán submarino en Tonga que ocurrió en enero de este año tuvo efectos que llegaron al espacio, lo que podría comprobar su conexión poco conocida con la atmósfera inferior de la Tierra.

El volcán Hunga Tonga-Hunga Ha’apai entró en erupción el 15 de enero de 2022, esto provocó olas de tsunami en todo el mundo, formación de ondas de choque atmosféricas y estampidos sónicos.

Un grupo de científicos descubrió que la erupción volcánica también tuvo consecuencias que llegaron al espacio, luego de analizar datos de la misión Ionosphere Connection Explorer (ICON) de la NASA y de los satélites Swarm de la Agencia Espacial Europea.

La misión ICON se lanzó en 2019 para identificar la manera en que interactúan el clima del espacio y el de la Tierra, con el objetivo de reemplazar las suposiciones de que solo las fuerzas del Sol pueden crear el clima en el borde de la ionosfera.

When the Hunga Tonga-Hunga Ha’apai volcano erupted on Jan. 15, 2022, it sent atmospheric shock waves, sonic booms, and tsunami waves around the world.



Now, scientists are finding the volcano’s effects also reached space.https://t.co/nABjFBqExu — NASA Sun & Space (@NASASun) May 10, 2022

Según los hallazgos, en las horas posteriores a la actividad eruptiva en Tonga se formaron vientos huracanados y corrientes eléctricas inusuales en la ionosfera, es decir, la atmósfera superior y electrificada de la Tierra, considerada la capa en el borde del espacio.

Erupción en Tonga causó perturbaciones terrestres en la ionosfera

Brian Harding, físico de la Universidad de California, Berkeley, aseguró que la erupción del volcán de Tonga “creó una de las mayores perturbaciones en el espacio que se han visto en la era moderna”.

Mencionó que la nave espacial de ICON pasó sobre América del Sur en enero de 2022 y observó perturbaciones terrestres en la ionosfera, las cuales aparecieron por la erupción volcánica en Tonga.

La NASA explicó que cuando el volcán entró en erupción, lanzó una columna gigante de gases, vapor de agua y polvo hacia el cielo. Además, creó perturbaciones de presión en la atmósfera y provocó fuertes vientos.

|NASA

Cuando los vientos se expandieron hacia las capas atmosféricas más delgadas, se movieron a una mayor velocidad, una vez en la ionosfera y el borde del espacio, alcanzaron los 724.2 kilómetros por hora.

Ese tipo de vientos extremos afectaron la ionosfera, una capa donde las partículas forman una corriente eléctrica que fluye hacia el este, llamada electrochorro ecuatorial; sin embargo, la erupción del volcán cambió su dirección hacia el oeste.

“Es sorprendente ver que el electrochorro se revierte en gran medida por algo que sucedió en la superficie de la Tierra. Esto es algo que solo hemos visto antes con fuertes tormentas geomagnéticas, que son una forma de clima en el espacio causado por la radiación solar”, dijo Joanne Wu, física de la Universidad de California, Berkeley.

