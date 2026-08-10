Es oficial: USCIS confirma cambio que agilizará el proceso para vivir en Estados Unidos bajo condición de asilo

Si una persona llega a Estados Unidos buscando protección y presenta una solicitud de asilo, el camino para resolver su caso acaba de cambiar; recientemente, el gobierno de Donald Trump modificó el procedimiento para atender estos expedientes y ahora el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) podrá enviar una solicitud directamente ante un juez de inmigración sin entrevistar primero al solicitante.

La medida ya entró en vigor y tiene un objetivo muy concreto para las autoridades: reducir la enorme cantidad de casos de asilo que siguen pendientes y acelerar las decisiones.

Así funcionaba hasta ahora el proceso de asilo

Para entender el cambio hay que separar dos escenarios:

Por un lado están las personas que presentan una solicitud de asilo afirmativo ante USCIS y que, en términos generales, no enfrentan todavía un proceso de deportación.

Por otro están quienes ya se encuentran en procedimientos de remoción. En esos casos, la solicitud de protección se presenta como parte de su defensa ante un juez de inmigración del Departamento de Justicia.

El problema, según el gobierno estadounidense, aparece cuando un expediente pasa de una instancia a otra y termina siendo revisado nuevamente.

En ciertos casos, USCIS analiza primero la petición y posteriormente puede enviarla a un juez, quien vuelve a estudiar la solicitud dentro del procedimiento migratorio.

Para las autoridades, ese recorrido consume tiempo y recursos.

¿Qué cambia con la nueva regla?

Aquí está el punto que puede hacer la diferencia para quienes tienen un trámite pendiente y es que con la nueva disposición, USCIS podrá remitir determinadas solicitudes de asilo a un juez de inmigración sin realizar previamente una entrevista con el extranjero.

La intención es eliminar un paso del proceso cuando el caso deba terminar ante un tribunal migratorio.

En otras palabras, el gobierno busca que los expedientes lleguen más rápido al lugar donde finalmente serán resueltos, en lugar de pasar primero por una etapa adicional ante USCIS.

Eso no significa que todas las solicitudes serán enviadas automáticamente a un juez ni que todas las personas que pidan asilo tendrán el mismo procedimiento. La forma en que se aplicará dependerá de las características de cada caso y de su situación migratoria.

El gobierno acusa abusos en el sistema de asilo

La administración estadounidense defiende el cambio con un argumento contundente: asegura que el sistema ha sido utilizado por algunas personas para retrasar su proceso migratorio y conseguir autorización para trabajar mientras sus casos permanecen pendientes.

Joseph Edlow, director de USCIS, sostuvo que el sistema debe concentrarse en quienes realmente necesitan protección por temor a persecución y no convertirse en una vía para prolongar los procedimientos migratorios.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional también cuestionaron las demoras en los procesos.

James Percival, consejero jurídico general de DHS, señaló que existen retrasos que, desde su perspectiva, dificultan la aplicación de las leyes de inmigración y afirmó que la nueva regla busca hacer más eficiente el trabajo de las autoridades.

La medida ya comenzó a aplicarse; así entró en vigor

El cambio no quedó solamente en el anuncio. La nueva regla entró en vigor de inmediato.

Aun así, el proceso continuará abierto a observaciones. USCIS recibirá comentarios del público y posteriormente deberá emitir una regla final tomando en cuenta esas aportaciones.

Por ahora, lo que cambia es el camino que pueden seguir determinadas solicitudes de asilo dentro del sistema migratorio estadounidense.

Para quienes tienen un trámite pendiente, la pregunta será ahora qué instancia terminará revisando su expediente y bajo qué condiciones. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos apuesta por reducir el rezago y acelerar las decisiones en un sistema que lleva años acumulando casos.