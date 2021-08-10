El cuerpo de una escaladora perdida fue hallado tras varios meses de búsqueda en los Pirineos, de acuerdo con la organización de apoyo LB Trust Global.

Se trata de Esther Dingley, una mujer de 37 años, quien se extravió desde noviembre de 2020 en los Pirineos. Hace dos semanas se encontró el cráneo de una mujer y ahora se halló el cuerpo de la escaladora perdida.

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El novio de Esther, Daniel Colegate, fue quien descubrió el cuerpo de su pareja en los Pirineos, luego de incansables labores de búsqueda.

De acuerdo con medios ingleses, la escaladora perdida emprendió una excursión en solitario hacia los Pirineos, en donde ya no se supo de su paradero. El pasado 22 de noviembre envió el último mensaje a su novio, cuando estaba en la cima del Pic De Sauvegarde.

Escaladora perdida no llegó a encuentro con su novio

La escaladora perdida y su novio acordaron encontrarse en un lugar, luego de que ella terminara la caminata en solitario por los Pirineos; de modo que Dan Colegate la esperaba en una granja francesa.

No obstante, la mujer no llegó el día del encuentro acordado, por lo que dio aviso a las autoridades para iniciar su búsqueda.

Desde la desaparición de la escaladora, su novio no dejó de buscarla, ya que cuando pasó el invierno, en abril, recorrió los senderos de los Pirineos en busca de indicios que lo llevaran a Esther.

La insistencia de Colegate obligó a las autoridades a retomar la búsqueda de la escaladora perdida. Aunque en principio se creía que posiblemente fue víctima de un secuestro, tras el hallazgo del cráneo en los Pirineos se descartó esa hipótesis.

Hallan cuerpo de escaladora perdida en los Pirineos

La organización LB Trust Global fue la que informó el hallazgo del cuerpo de la escaladora perdida y aseguró que un grupo de especialistas forenses se dirigen hacia los Pirineos para recuperar el cuerpo de Esther, aunque debido a las condiciones del lugar se prevé que se necesite un helicóptero.

De acuerdo con la organización, posiblemente la escaladora perdida tuvo un accidente durante su caminata en los Pirineos, pero indicó que las investigaciones continúan para explicar su desaparición.

En esta etapa, un accidente es la hipótesis más probable, dada la ubicación y otras indicaciones tempranas. Se está llevando a cabo una investigación completa para confirmar los detalles que rodean esta tragedia.

Esther y Dan se conocían desde 2003 cuando iban a la universidad de Oxford y después se mudaron en Durham.

En 2014 la pareja cambió de estilo de vida tras una operación peligrosa que tuvo Colegate y se dedicaron a realizar una gira en Europa, que incluía caminatas, como la que hizo la escaladora en los Pirineos, quien compartía en redes sociales sus paseos.

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