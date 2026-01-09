Acapulco a cuentagotas: Tras sismo, 80 pipas abastecen a las colonias altas desde una sola toma

Derivado de la falta de suministro hídrico ocasionada por el reciente sismo, diversas zonas del puerto de Acapulco continúan sin servicio regular. El abasto para las colonias de la parte media y alta depende actualmente de un operativo de pipas que recorren la ciudad sin descanso, enfrentando un reto logístico mayor: operan desde la única garza (toma de llenado) que cuenta con agua en este momento.

Jornadas intensas desde la única garza activa

Alrededor de 80 pipas trabajan diariamente para mitigar la escasez . Cada unidad realiza hasta cinco viajes al día, en jornadas que inician a temprana hora y se extienden hasta las 10 de la noche.

Salud en ruinas | El Centro de Salud de Tunzingo, #Acapulco se cae a pedazos



Medicinas caducas, techos que se caen y servicios básicos como luz y agua que brillan por su ausencia.



Tras el paso del huracán #Otis, la situación empeoró. La loseta se levanta, las puertas están… pic.twitter.com/AhgePlsdQc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2026

Ignacio Hernández, supervisor de la garza, confirmó la alta demanda que existe sobre este único punto de carga:

“Son las colonias de la parte media y alta de aquí del municipio, de la ciudad de Acapulco. Pues hay mucha demanda, la verdad, que esta es la única garza que está trabajando aquí en Acapulco; el resto de las pipas particulares cargan en los pozos, también hasta donde yo sé, tienen mucha demanda”.

Ciudadanos acarrean agua y se bañan en la vía pública

A pesar del esfuerzo operativo, los ciudadanos señalan que el problema no está resuelto. Debido a la orografía del puerto, muchas unidades no pueden subir hasta los domicilios más alejados, obligando a los vecinos a tomar medidas extremas como bañarse en la calle o acarrear el líquido manualmente.

Mauro Salazar, habitante afectado, relata la dificultad de vivir en las zonas altas:

“Más que nada en pipas, yo que vivo en una lomita, la pipa , pues no llega, así que la manguera no puede llegar hasta allá y lo que tengo que hacer es acarrear por cubetas o por tambitos o como le pueda hacer”.

Advierten sobre abusos de particulares

Las autoridades recordaron que el servicio de estas pipas es gratuito y se organiza mediante listas en las colonias. Sin embargo, se ha detectado que piperos particulares se están aprovechando de la emergencia hídrica para incrementar los costos por viaje dependiendo la zona. El llamado a la población es evitar pagos excesivos y esperar el restablecimiento oficial.

Jorge Almazán, chofer de pipa, destacó la importancia de mantener el suministro en momentos de crisis:

“Es una necesidad, en los tiempos de desastres naturales podemos estar sin comer, sin bañarnos u otra cosa, pero el agua no debe de faltar en los hogares, así es la vida. Y pues aquí llevamos agua a las partes de las colonias altas donde no les ha llegado el agua... la verdad la parte del Jardín, los tres niveles del Jardín, para El Limón, Cuauhtémoc, todas las partes altas”.

Finalmente, autoridades operativas informaron que, a diferencia de las colonias en los cerros, en la zona de la Costera y partes bajas el servicio se restableció casi de inmediato, por lo que el operativo se concentra en las áreas vulnerables.

El Gobierno Federal reconoció que la infraestructura que se tiene en Acapulco es muy vulnerable ante fenómenos climatológicos y también ante sismos, pues data de los años setentas.