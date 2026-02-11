VIDEO: Escoltas frustran asalto y balean a dos delincuentes en Uruapan, Michoacán

Frustran intento de asalto la tarde de este martes en el municipio de Uruapan, Michoacán. Esto luego de que dos hombres armados quisieran despojar de su camioneta a un empresario y fueran repelidos a balazos por sus escoltas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas sobre el Viaducto a Jicalan, en el acceso al fraccionamiento Mediterránea, una zona habitacional al poniente de la ciudad. De acuerdo con los primeros reportes, el empresario conducía una camioneta de modelo reciente, color arena, cuando fue interceptado por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta.

Según versiones recabadas en el lugar, los agresores descendieron de la motocicleta y amenazaron a los pasajeros desde la ventana con armas de fuego con la intención de robar el vehículo . La situación generó momentos de tensión entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona en ese momento.

Sin embargo, escoltas del empresario que se desplazaban en una camioneta blanca reaccionaron de inmediato, desatándose un intercambio de disparos en plena vía pública.

🚨 Así ocurrió el intercambio de disparos entre dos motociclistas armados y escoltas de un empresario, en #Uruapan.



⭕️ Los delincuentes llegaron en una motocicleta y dispararon contra la camioneta pero los guardaespaldas accionaron sus armas.



➡️https://t.co/xzSz5JVcAP pic.twitter.com/bSCUQJqiW1 — La Voz de Michoacán (@vozmichoacan) February 11, 2026

Dos hombres resultan heridos tras el tiroteo en Uruapan

Durante el enfrentamiento, ambos presuntos asaltantes resultaron heridos por impactos de arma de fuego. Paramédicos de Protección Civil Municipal arribaron al sitio y brindaron los primeros auxilios, para posteriormente trasladarlos al Hospital Regional.

Uno de los lesionados, de aproximadamente 29 años de edad, fue reportado en estado grave, al presentar al menos siete impactos de bala en el tórax y en las extremidades inferiores. El estado de salud del segundo herido no fue detallado por las autoridades. Hasta el momento, la identidad de los lesionados permanece sin ser revelada.

En el lugar del enfrentamiento quedaron regados diversos casquillos percutidos y un cargador, por lo que la zona fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía Regional de Justicia, quienes iniciaron las diligencias correspondientes.

Las autoridades abrieron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales derivadas del enfrentamiento armado, ocurrido a plena luz del día y en una zona habitacional de Uruapan.

