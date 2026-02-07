Un taxista por aplicación en Puebla fue víctima de un intento de asalto por parte de un hombre y una mujer, quienes se hicieron pasar por pasajeros para despojarlo de la unidad, sin embargo, la forma en cómo de se libró de ellos fue inesperada.

El intento de robo quedó grabado por la cámara de seguridad del automóvil, video que muestra a los supuestos pasajeros que iban en el asiento trasero, pero el conductor imploró para que no lo hicieran.

Taxista en Puebla comenzó a acelerar y los ladrones se asustaron hasta bajarse

La situación se supo tras la difusión del video en redes sociales. La víctima, de acuerdo con la grabación, imploró que no lo asaltaran.

“¡Por la Virgencita, amigo, por favor!”, expresó el conductor por aplicación , mientras lo amenazaban y forcejeaban con él.

La desesperación y el miedo de la víctima lo llevaron a que comenzara a acelerar amenazando con estrellarse. “¡Nos matamos!”, gritó mientras aceleraba.

La acción del taxista hizo que los asaltantes se asustaran y le pedían que se frenara, sin embargo, no lo hizo y provocó que los ladrones se asustaran y terminaron por bajarse.

Así fue el video de ladrones de taxi en Puebla

Los rostros de los dos delincuentes quedó evidenciado. Ambos pretendieron obligar a que el taxista por aplicación se pasara a los asientos de atrás y así ellos poder tomar el control para asaltarlo, sin embargo, la víctima aceleró con tal de evitarlo y así logró que el asalto se consumara.

“Amigo, por favor”, suplicó el taxista al ladrón, pero este y su cómplice no mostraron interés alguno en detenerse. Durante el atraco, el sujeto lo amenazó con una pistola y la mujer sacó un dispositivo de descargas eléctricas.

El hermano del conductor, quien contactó a TV Azteca Puebla por redes sociales, los hechos ocurrieron el 4 de febrero pasado, esto en la zona de Lomas de Angelópolis.

En la grabación se indica que el asalto fue el 22 de agosto de 2024, pero de acuerdo con el periodista Arturo Luna Silva, la víctima confirmó que la grabación es del 4 de febrero de 2026.

💥 "Nos matamos por cul3ros"…



🚨 Esta es la pareja de rateros🐀🐀 que intentó despojar de su unidad a un conductor de aplicación en Lomas de Angelópolis #Puebla.



🚨 Desesperado, el chofer se armó de valor y aceleró el auto amenazándolos con impactarlo a alta velocidad. Eso… pic.twitter.com/1Cs8MH7U6N — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) February 6, 2026

Ladrones de taxista en Puebla no han sido detenidos

Los delincuentes descendieron de la unidad y lograron huir del lugar sin concretar el robo. El caso se viralizó en redes sociales y la ciudadanía identificó a una de las presuntas involucradas.

Sin embargo, las autoridades de seguridad estatal no han logrado detener a ninguno de los involucrados.

Un hecho más que se suma a los 10 mil 728 casos reportados por la Fiscalía de Puebla de robo de vehículo automotor en 2025, durante el periodo del gobernador Alejandro Armenta. Un caso que, de momento, ha quedado impune.