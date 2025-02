¡Crisis educativa en Tabasco! Padres denuncian falta de maestros; decenas de alumnos llevan casi un año sin clases

¡Puras promesas sin cumplir! Parece que a las autoridades de Tabasco no les importa si los alumnos de la Secundaria Técnica 47 en Villahermosa, lleven casi un año sin recibir clases debido a la falta de maestros, esto a pesar de las demandas de las madres y padres de familia.

“Desde el año pasado no hay respuesta, nos traen desde que en febrero, en marzo, ahorita hasta mayo, ¿cómo es posible que hasta mayo nos van a dar maestros?”, dijo Maricela, madre de familia.

Padres de familia cerraron el plantel; funcionarios advierten que tomarán medidas por estas acciones

Hartos por la falta de respuesta de las autoridades de Tabasco, decenas de padres de familia y estudiantes cerraron la Secundaria Técnica 47, colocando un candado en el portón principal de la institución, situación que no fue bien recibida por los funcionarios.

De acuerdo con las madres y padres de familia, funcionarios pidieron los nombres de los responsables del cierre de la escuela para poder demandarlos, esto según por órdenes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ya que cerrar una institución está prohibido.

“Él me dijo que yo le diera el nombre porque iba por orden de la Secretaría de Educación y van a levantar una demanda en contra de la persona que lo cerró porque está prohibido (...) Primeramente entregar y esperar, a ver si las autoridades vienen a resolver porque yo me imagino que debe ser lo correcto”, dijo Rafael Álvarez, Director Secundaria Técnica 47 en Villahermosa, Tabasco.

Gobernador de Tabasco asegura que esto es incitado por profesores sin plaza

Durante una conferencia, Javier May, Gobernador de Tabasco, aseguró que la falta de maestros no es un problema de presupuesto, además desacredito las propuestas porque dice que son incitadas por profesores que no tienen una plaza.

Por su parte, alumnos y padres de familia aseguran que lo único que están haciendo es exigir sus derechos.

“No estamos violentando, no estamos haciendo como dicen cosas que estén fuera de, que estén mal, nosotros lo único que queremos es una respuesta, queremos respuesta”, explicó María Antonia, madre de familia, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.