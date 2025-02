Esta es la razón por la que escuelas en Querétaro piden a alumnos guardar celulares en clases

El uso de celulares en escuelas puede ser una buena idea educativa, pero ante ello, hay opiniones encontradas de quienes ven otro escenario. Como una media preventiva para evitar delitos entre la población estudiantil en el estado de Querétaro, se ha encaminado a los alumnos a guardar los dispositivos electrónicos en las aulas si no es con fines educativos.

Es lo que han implementado docentes en la entidad tras detectar el envío de contenido delicado sin autorización de los padres, que puede llevar al acoso, ciberbullying, o en el peor de los casos, delitos mayores como extorsión o secuestro, así lo informaron en un comunicado autoridades en materia educativa del estado.

“Son medidas preventivas, les comento que primero se hace la plática con los jóvenes, de alguna forma ya están concientizados con el uso del celular”, dice Cecilia Albarrán, subdirectora de una secundaria en Querétaro.

¿Cuáles son las consecuencias del uso de las tabletas digitales en niños?

Maestros y el uso de celulares en clases

Pero cada aula y cada maestro puede regular el uso de los dispositivos electrónicos de manera autónoma, ya que no existe aún un lineamiento obligatorio en el estado, sin embargo, los docentes aseguran que no es una restricción, sino una supervisión para el correcto uso de los celulares.

“Cuando el alumno no tiene dispositivo, no tiene ni saldo, no pasa nada, porque tenemos otras estrategias de aprendizaje para poder utilizarlas”, expresa Ana Gabriela Baltaza, docente en la materia de Historia.

¿Qué opinan los alumnos sobre usar o no su celular en clases?

En tanto, hay opiniones divididas entre alumnos, ya que el uso del celular, aseguran, es el nuevo método del aprendizaje y otros, buscan quedarse con la vía tradicional.

“Lo que nos permitían los celulares, en este punto de nuestra vida, que es la adolescencia, eran las redes sociales para nosotros tener conocimientos básicos que nos van a servir a lo largo de nuestra vida, yo oigo a muchos de nuestros compañeros, ¿para qué necesito estudiar?, todo lo tengo en mi teléfono”, comparte un alumno bajo anonimato.

Sin embargo, esto no es una imposición y actualmente solo queda en un acuerdo entre padres y maestros, para el mejor desempeño de sus hijos en las aulas, sin estar peleados con la tecnología.