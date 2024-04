HISTORIA: Don Chucho, el vocero de todo un pueblo en Hocabá, Yucatán

Desde temprano, se escucha el sonido de un megáfono: “recuerde señora ama de casa, si desea comprar carne fresca de cerdo, chicharrón caliente…". Es la voz de Don Chucho, el vocero de todo un pueblo en Hocabá, Yucatán.

En ese lugar, todavía permanece esta tradicional forma de publicidad, una muy antigua. A través de un megáfono sobre su casa, la voz de Don Chucho es escuchada por todo el pueblo, quienes atentos esperan los anuncios desde las primeras horas del día, mucho antes de que salga el sol.

“Yo nací sin la vista, pues me dediqué a la música. Estuve un tiempo en varios conjuntos. Diario a las 5 de la mañana ya me levanté", dijo Don Chucho, cuyo verdadero nombre es César Caro, pero todos lo conocen por su nombre de cariño.

¿Cómo Don Chucho decidió dedicarse a los anuncios?

Por su pasión por la música y su conocimiento con los aparatos de audio, decidió ser el vocero de todo un pueblo desde hace varias décadas. Las personas se acercan a él para pedir anunciar sus comercios y ventas.

-Y les cobro barato: 20 pesos por la chamba, dijo orgulloso Don Chucho.

-Oiga, y si yo le pago 20 pesos ¿Cuántas veces lo dice?, se le preguntó.

-Tres, cuatro, cinco, contestó.

Su hija María del Socorro Caro recordó que desde que ella era una niña su papá comenzó a hacer los anuncios. “Ya tiene como 40 años que está anunciando mi papá", contó.

Aunque la ceguera de Don Chucho es de nacimiento, no ha sido impedimento para que su voz sea escuchada y no hay quien no lo conozca en el pueblo

Este es su trabajo a sus 80 años, aunque aseguró que los tiempos han cambiado y sus clientes han bajado, pero eso no es impedimento para que todas las mañanas tome el micrófono para informar al pueblo.