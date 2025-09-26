Logo InklusionSitio accesible
Esta fue la razón del apagón masivo en Yucatán, Campeche y Quintana Roo

Se revela la causa del apagón masivo que dejó sin energía a miles de usuarios en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, afectando servicios y actividades.

Escrito por: Alejandra Gómez
El registro de un apagón masivo dejó sin electricidad a más de 2 millones 262 mil usuarios en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, esta tarde, luego de que una falla en una línea de transmisión ocasionada por trabajos de mantenimiento, afectará las operaciones de nueve centrales, con una pérdida de 2 mil 174 megawatts, informó la Secretaría de Electricidad.

Las autoridades dieron a conocer que la línea ya fue restablecida y que en las próximas horas el servicio se normalizará al 100%.

¿Qué provocó el apagón masivo en Yucatán, Quintana Roo y Campeche?

Además, la Secretaría de Electricidad anunció que por medio de trabajos en coordinación con la CFE y el Centro de Control de Energía (Cenace), se restableció el servicio de energía eléctrica en la mayor parte de Mérida y Valladolid, Yucatán; además de Chetumal, Bacalar, Álvaro Obregón y Holbolx en Quintana Roo, y gran parte de Campeche.

De acuerdo con las autoridades, el apagón histórico fue derivado a los trabajos de mantenimiento, que dejó sin luz a más de 2 millones de usuarios en tres entidades de México.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, dio a conocer por medio de redes sociales la interrupción del suministro eléctrico, además de que el gobierno del estado ya solicitó un informe oficial a la CFE.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se restableció el servicio de energía eléctrica en José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Cozumel, en Quintana Roo, mientras continúan trabajando en Yucatán.

Activan plantas de emergencia en Unidades Médicas y Hospitalarias

Luego de que se registrara un apagón en la Península de Yucatán, el IMSS informó que se activaron las plantas de emergencia en áreas prioritarias, cirugías programadas y servicio de hemodiálisis, ya que fueron suspendidos temporalmente hasta restablecer la energía eléctrica.

Hasta ahora, no hay afectaciones a pacientes hospitalizados con soporte de vida y se mantiene la operatividad en Unidades Médicas y Hospitalarias.

