¡En plena transmisión! Captan choque de conductor ebrio en Calzada del Valle, Nuevo León

La madrugada en Calzada del Valle, Nuevo León, careció de tranquilidad tras el fuerte estruendo que sonó por el choque de un conductor en estado de ebriedad.

El choque no solo fue presenciado por un creador de contenido que se encntraba en el lugar, sino también por sus seguidores que se encontraba observando su transmisión en vivo.

Creador de contenido transmite en vivo choque de conductor en Nuevo León

Eran cerca de la 1:30 de la mañana cuando el senderista y creador de contenido Edson Casas estaba recorriendo la zona de la colonia Del Valle, en el municipio San Pedro Garza García. Mientras realizaba una transmisión en vivo para sus redes sociales, la cámara captó lo que nadie esperaba: el estruendo y la imagen de un conductor perdiendo el control.

Fue el mismo Edson quien, tras presenciar el choque, no dudó en verificar si el automovilista estaba bien y dar aviso a los servicios de emergencia, convirtiéndose en el primer respondiente de este aparatoso impacto en el cruce con Calzada Mauricio Fernández Garza.

Conductor que chocó en Calzada del Valle estaba haciendo derrapes peligrosos

Según testigos que se encontraban en el lugar, el conductor de un auto gris no iba simplemente circulando, sino que estaba realizando maniobras de derrape sobre la calle. Al parecer, el exceso de velocidad y la falta de maniobra provocaron que el vehículo se desestabilizara por completo.

El automóvil patinó varios metros de forma peligrosa antes de salirse de la vialidad e invadir el camellón, donde, afortunadamente, solo habpia un árbol, el cual logró frenar su loca carrera.

Automovilista que chocó en Nuevo Léon iba en estado inconveniente

Tras el choque, las personas que se acercaron a ayudar notaron de inmediato que el conductor, un hombre de aproximadamente 30 años, no estaba en sus cinco sentidos. Los primeros reportes de las autoridades de San Pedro indican que el sujeto presentaba signos de ebriedad, lo que explicaría la razón del impacto que pudo terminar en una tragedia.

Esta combinación de alcohol y manejar fue la que finalmente lo dejó varado entre el área verde y la calle.

Protección civil atendió choque en Nuevo Léon

Elementos de Protección Civil de San Pedro y agentes de Tránsito aseguraron el área del impacto. La parte frontal del automóvil quedó prácticamente destruíada, pues se impactó contra parte de un muro y un árbol.

Los paramédicos revisaron al conductor y, para sorpresa de muchos, el hombre no presentó lesiones de gravedad.