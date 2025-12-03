Sin luz ni certezas: Cuba vive un nuevo apagón masivo tras colapso del sistema eléctrico

La red eléctrica nacional de Cuba sufre de un colapso parcial durante este miércoles, dejando sin luz a La Habana y a gran parte del occidente de la isla caribeña. Provincias desde Pinar del Río hasta Mayabeque se vieron afectadas por este nuevo apagón masivo.

Según reportes de medios estatales y testigos en las zonas afectadas, antes del amanecer, el horizonte de la capital estaba mayormente en penumbras; solamente hospitales y algunos hoteles turísticos, con generadores propios, mantenían la energía en Cuba.

⚠️ Alrededor de las 5: 00 de esta mañana ocurrió una desconexión del SEN en la zona occidental. De Mayabeque a Pinar del Río. Ya se trabaja en la recuperación. pic.twitter.com/ymgEQYLvb4 — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) December 3, 2025

Colapso del sistema eléctrico: infraestructura obsoleta y falta de combustible en Cuba

Cabe decir que las centrales termoeléctricas cubanas, basadas en petróleo, arrastran años de deterioro, y por si esto no fuera suficiente, se suma el descenso drástico en las importaciones de crudo; durante los primeros diez meses de 2025, las llegadas de combustible desde aliados cayeron más de un tercio respecto a 2024.

Este suceso marca otro episodio grave en la crisis energética que sufre la nación comunista, donde los apagones prolongados son cada vez más duraderos y recurrentes. El gobierno del dictador Miguel Díaz-Canel, atribuye el apagón masivo al déficit de combustible y a daños estructurales acumulados, algunos relacionados con recientes eventos meteorológicos.

Cuba sufre por partida doble: Apagones y el huracán “Oscar” golpean a la isla

Apagones en Cuba: sobrecarga en la demanda eléctrica

Los cortes masivos de electricidad forman parte de un patrón, ya que la demanda del país suele exceder la capacidad real de generación.

En situaciones anteriores, el descenso simultáneo de varias unidades generadoras ha detonado apagones generalizados.

¡Hartos de la dictadura! Así fueron las protestas en Cuba por apagones y escasez de alimentos

¿Qué tan frecuente son los apagones en Cuba?

En los últimos meses, Cuba ha sufrido múltiples colapsos totales o parciales del sistema eléctrico, de hecho llevan al menos cinco apagones masivos desde finales de 2024.

Incluso antes del colapso de hoy, muchos hogares ya enfrentaban apagones diarios de hasta 20 horas. La situación ha empeorado de forma progresiva, afectando de lleno el estilo de vida, el suministro de agua, la preparación de alimentos y los servicios básicos.

⚠️⚠️La Unión Eléctrica afirma que el colapso se produjo en la parte occidental y el resto del país se mantiene “estable y operando”.



El cinismo es total… déjenme un comentario si tienen electricidad en estos momentos. pic.twitter.com/WnaOI0FZkD — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@MagJorgeCastro) December 3, 2025

¿Qué significa este apagón para los cubanos?

Cuba vive en una crisis humanitaria silenciosa, sin electricidad, hospitales, bombas de agua y sin servicios esenciales. Los negocios, comercios, transporte y turismo se paralizan, por lo que las pérdidas afectan tanto a la población como a la frágil economía local. La continuidad de los cortes de energía y la falta de soluciones estructurales profundizan el malestar entre los cubanos.

Apagón en Cuba: Las autoridades locales comenzaron con los trabajos de restauración, pero no han dado fechas claras para la recuperación total. Mientras tanto, la gente sin luz busca alternativas como los generadores, la energía solar, cocinas de gas o carbón, mientras se siguen adaptando a esa nueva normalidad marcada por la incertidumbre.