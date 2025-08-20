Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles: conexiones y su influencia

Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, además de eternizarse al frente del país sudamericano, es señalado por Estados Unidos de liderar una organización criminal: el Cártel de los Soles, el cual operar desde la década de 1990. Su nombre proviene de las insignias en forma de sol que portan oficiales militares venezolanos en sus uniformes.

Esta estructura criminal está liderada por Maduro Moros junto con otros altos cargos del régimen, de acuerdos con el Departamento de Estado de la Unión Americana.

La organización ha corrompido distintas instituciones del país, incluyendo el ejército, inteligencia, legislativo y poder judicial, para facilitar el narcotráfico y otras actividades ilícitas internacionales.

Con esta designación, Estados Unidos utilizará todos los recursos a su disposición para impedir que Maduro siga beneficiándose de la destrucción de vidas estadounidenses y desestabilizando nuestro hemisferio. — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) July 26, 2025

¿Por qué el Cártel de los Soles es una organización terrorista?

Estados Unidos designó oficialmente al Cártel de los Soles como una organización terrorista global especialmente designada en julio de 2025. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro sancionó al cártel por proporcionar apoyo material y financiero a dos reconocidas organizaciones terroristas y narcotraficantes: Tren de Aragua y Cártel de Sinaloa.

El Tren de Aragua, originado en Venezuela, realiza actividades ilícitas como tráfico de drogas, trata de personas y extorsión, mientras que el Cártel de Sinaloa es uno de los más viejos y violentos cárteles mexicanos que trafica drogas, entre ellas, el conocido fentanilo hacia Estados Unidos.

¿De qué acusan al Cártel de los Soles en Estados Unidos?

El Cártel de los Soles ha facilitado el transporte de narcóticos desde Venezuela hacia Estados Unidos y otros destinos internacionales, utilizando infraestructuras estatales como puertos, aeropuertos y vehículos oficiales

Esta red criminal cuenta con tentáculos en varios niveles militares y oficiales en Venezuela, con funcionarios que van desde rangos bajos hasta altos mandos corruptos involucrados en protección, transporte y salida de drogas. La acusación estadounidense señala que Nicolás Maduro ha estado involucrado en negociaciones para enviar toneladas de cocaína a cambio de dinero y armas para grupos guerrilleros, además de recibir beneficios millonarios del narcotráfico y utilizar empresas estatales para lavado de dinero.

Las sanciones de OFAC implican el bloqueo de todos los activos y propiedades del cártel que se encuentren en Estados Unidos o bajo el control de ciudadanos estadounidenses, así como la prohibición de cualquier transacción con personas o entidades relacionadas.