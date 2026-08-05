Estados Unidos activa Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental contra los cárteles de la droga

El Comando Sur de Estados Unidos presentó una nueva Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, un operativo que busca coordinar acciones contra cárteles de droga. La estrategia, integrada por 18 países, forma parte de la coalición anticárteles impulsada por el gobierno estadounidense y no contempla la participación de México.

¿De qué tratan las acciones contra los cárteles de droga?

Comando Sur presenta nueva estrategia regional. Durante la presentación de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, el comandante del Comando Sur, el general Francis Donovan, señaló que el objetivo es coordinar esfuerzos con los países integrantes de la Coalición Anticárteles de Estados Unidos para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales.

En su mensaje, Donovan afirmó que la nueva fuerza buscará "localizar, cercar y destruir" las amenazas que representan estas organizaciones para Estados Unidos y sus aliados en la región.

Asimismo, aseguró que la estrategia pretende ejercer una presión constante sobre los grupos criminales y sostuvo que la puesta en marcha de este mecanismo "va a cambiar el juego" en el combate al narcotráfico.

"Hoy estoy aquí para presentar la Fuerza de Tarea Conjunta para el Hemisferio Occidental. Junto con nuestros sicios de la Coalición Anticarteles de Estados Unidos vamos a enfrentar al enemigo. Vamos a localizar, cercar y destruir estos riesgos que amenazan a los Estados Unidos de América y a nuestros aliados clave en la región. Vamos a aplicar fricción total sistemática a esas organizaciones. Vamos a cambiar el juego", dijo el general Francis Donovan.

Estados Unidos activa fuerza militar conjunta para combatir cárteles y excluye al Gobierno de México.



El Comando Sur estadounidense anunció la puesta en marcha de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, integrada por 18 países para enfrentar y destruir a los… pic.twitter.com/s6bNjbYwbP — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 5, 2026

La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental está integrada por 18 países que participan en la Coalición Anticárteles impulsada por Estados Unidos.