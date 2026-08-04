Investigadores captaron el momento en que una madre delfín cargó con su cría muerta durante seis días. El hecho quedó grabado en video, donde se aprecia que otros delfines la acompañan durante su duelo.

Científicos documentaron a la delfín nariz de botella cargando durante seis días a su cría muerta para evitar que se hundiera. Esto es muestra de duelo prolongado en estos mamíferos marinos.

VIDEO: Captan a madre delfín cargando con su cría muerta

La organización australiana de conservación, Geographe Marine Research, dio a conocer que este mamífero lleva por nombre Fraggle y que su cría solo tenía dos semanas de vida cuando falleció.

"Todavía teníamos esperanza": ¿Qué le pasó a la cría de la madre delfín?

La madre delfín ya habría perdido a otras cuatro crías, según dio a conocer la organización y esta vez, dio a luz en invierno, siendo esta una etapa difícil para tener una cría, de acuerdo con la organización.

"Todavía teníamos esperanza de que tuviera la oportunidad de ser madre de nuevo; ahora ha perdido a sus últimas 4 crías", señaló la organización australiana.

La cría presentó una alta frecuencia respiratoria en su cría; "tristemente sabíamos que este día iba a llegar", se lee en la publicación del video. Los delfines cargan a sus crías fallecidas durante un período de duelo que puede durar muchos días.

¿Qué va a suceder con la madre delfín que cargó con su cría muerta?

"En algún momento debe soltarla y alimentarse para sobrevivir, y ese día está cerca". De acuerdo con la organización, que son pocos los delfines que consideran el estuario como su hogar, la oportunidad de presenciar recién nacidos es baja y a esto se suma una tasa de baja supervivencia.

En una imagen que ablanda a más de un corazón, se aprecia el momento en que otros delfines acompañan a la madre en su duelo, a lo que la organización llama un "fuerte vínculo familiar" con la delfín.

