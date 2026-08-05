¿La lava podría llegar a México? La ubicación del Volcán de Fuego de Guatemala y las zonas que afectaría su erupción

El Volcán de Fuego, uno de los volcanes más activos de todo Centroamérica, se ubica a tan solo 35 kilómetros de la Ciudad de Guatemala y a unos 140 km de Chiapas, México. Una distancia algo lejana pero tras su erupción ha puesto la alerta en diferentes regiones por la caída de lava.

Aunque hasta el momento no se ha registrado caída de ceniza en territorio nacional, Protección Civil mantiene vigilancia en la región fronteriza ante la posibilidad de que el coloso registre una erupción más fuerte.

Volcán de Fuego hace erupción en Guatemala; lista de zonas afectadas

El Volcán de Fuego, considerado un estratovolcán formado por capas de lava dura, registra una intensa fase eruptiva, llegando a activar la alerta roja. De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), el coloso permanece en un episodio de paroxismo, caracterizado por explosiones, expulsión de lava, gases y enormes columnas de ceniza.

Aunque el incremento de la actividad volcánica comenzó durante el fin de semana, fue la mañana del lunes 3 de agosto cuando inició la erupción más intensa.

Desde entonces, el volcán ha mantenido una actividad continua que ha obligado a evacuar a centenas de personas de al menos 3 comunidades.

En caso de una erupción fuerte, las primeras zonas en situación de riesgo son las comunidades de Guatemala que viven en las faldas o barrancas del estratovolcán:



Sacatepéquez

Chimaltenango

Escuintla

Suchitepéquez

Retalhuleu

Las columnas de ceniza han alcanzado entre 5 mil y 7 mil metros de altura, mientras que corrientes piroclásticas, que son las mezclas de gases extremadamente calientes, ceniza y fragmentos de roca, descienden por las laderas del coloso; ¿esto representa un riesgo para México?

¿Podría llegar la lava a México? Esto responden científicos

De acuerdo con Protección Civil del Estado de Chiapas, la lava del Volcán de Fuego no podría llegar al territorio mexicano. El riesgo únicamente sería por la caída de ceniza y gases que se dispersan gracias a los vientos del sur del país.

En los únicos casos que podría afectar de manera severa al país sería solo si la erupción fuera tan explosiva y la columna de ceniza subiera bastante alto, pero esto también representaría un riesgo alarmante para Guatemala.

En otro escenario, los vientos tendrían que soplar hacia el norte o noreste, empujando la ceniza hacia la frontera chiapaneca, pero muy rara vez sucede.

Estados de México afectados por la caída de ceniza del Volcán de Fuego

Hasta ahora, Chiapas es el único estado mexicano que permanece bajo vigilancia debido a su cercanía con Guatemala, aunque autoridades mantienen un monitoreo constante en los municipios fronterizos de:

