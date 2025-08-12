Un total de 26 presuntos criminales que estaban recluidos en diferentes centros penitenciarios del país, fueron entregadas a Estados Unidos, informó la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La entrega de las personas privadas de su libertad se realizó esta mañana. Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó sobre el traslado de “26 personas vinculadas a organizaciones criminales que representaban un riesgo para la seguridad de México”.

El día de hoy, el @GabSeguridadMX, en coordinación bilateral y con pleno respeto a nuestra soberanía, trasladó a Estados Unidos a 26 personas vinculadas a organizaciones criminales que representaban un riesgo para la seguridad de México.

La acción se realizó en estricto apego a… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 12, 2025

EU no dará pena de muerte a 26 criminales con orden de extradición

El funcionario indicó que el traslado de estas 26 personas se realizó en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional y a solicitud del Departamento de Justicia de Estado Unidos, el cual, dijo, “se comprometió a no solicitar la pena de muerte”.

En tanto, García Harfuch indicó que será mañana cuando la SSPC dé más información al respecto de este traslado. Las personas enviadas eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales, por tráfico de drogas, entre otros delitos, en tanto, todas tienen orden de extradición.

“La custodia, traslado y entrega formal de dichas personas se realiza bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales, y del debido proceso en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional y bajo solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos quien se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país”, explicó la SSPC.

El primer envío de ‘capos’ de México a Estados Unidos

El 27 de febrero de este año, 29 narcotraficantes mexicanos fueron entregados a Estados Unidos. Estos delincuentes estaban recluidos en distintos penales, entre ellos, Rafael Caro Quintero, conocido como “El Narco de Narcos”, fundador del Cártel de Guadalajara.

Los narcotraficantes extraditados desde México a Estados Unidos fueron trasladados al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; para después ser dirigidos a distintas sedes en la Unión Americana.

El gobierno de México realizó el traslado a Estados Unidos de 29 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del territorio nacional, por lo que se realizó su custodia, traslado y entrega formal ante las autoridades que las requieren en Chicago, Houston, McKinney (Texas), Nueva York, Phoenix, San Antonio, Washington y White Plains (NY).