Escuela de Estados Unidos devuelve a México 60 piezas arqueológicas

México, a través del Consulado en Albuquerque, Estados Unidos, recibió la restitución 60 piezas arqueológicas de origen mexicano, entregadas voluntariamente por la Escuela de Investigaciones Avanzadas, localizada en Santa Fe, Nuevo México. La mayoría provienen del Altiplano Central mexicano, otras de Oaxaca y Nayarit, así como otras regiones. Datan de entre los años 200 a.C., y 1200 d.C.

Las piezas arqueológicas llegaron a la escuela entre 1941 y 1972, varias de ellas a través de un coleccionista privado. En próximas fechas serán repatriadas a México para su entrega a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La entrega de las piezas se realizó en una ceremonia encabezada por la cónsul mexicana en Albuquerque, Norma Ang Sánchez. En el evento, Ang Sánchez agradeció a la SAR por su gesto de devolver las piezas a México.

📄El Gobierno de México recibe 60 piezas arqueológicas de origen mexicano de la Escuela de Investigaciones Avanzadas, en Santa Fe.https://t.co/yXlxC12jGV pic.twitter.com/ktLCZ2BAZl — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 20, 2023

"Este acto demuestra el compromiso de la SAR con la protección del patrimonio cultural", dijo Ang Sánchez. "Es un ejemplo de cómo las instituciones internacionales pueden colaborar para que el patrimonio de México regrese a su lugar de origen".

Las piezas serán repatriadas a México en los próximos días para su entrega al INAH. La recuperación de las 60 piezas es un nuevo logro en el esfuerzo del Gobierno de México por recuperar su patrimonio cultural que se encuentra en el extranjero.

En los últimos años, México ha logrado la devolución de más de 11 mil 500 piezas, incluyendo el "Portal del inframundo", una pieza olmeca de 2,500 años de antigüedad que fue repatriada en mayo de 2023.

El Gobierno de México ha intensificado sus esfuerzos para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales. En los últimos años, México ha presentado demandas ante tribunales extranjeros para recuperar piezas arqueológicas y artísticas que fueron robadas o saqueadas del país.

La devolución de las 60 piezas arqueológicas es un paso importante para que México recupere su patrimonio cultural y lo preserve para las generaciones futuras.