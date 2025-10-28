El huracán “Melissa” que se espera que impacte Jamaica la mañana de este 28 de octubre de 2025, tiene el potencial para ser una de las peores tormentas del siglo que hayan azotado a la isla, indicaron especialistas de la Organización Meteorológica Mundial, un organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Alerta catastrófica: ¿Por qué “Melissa” es considerada la “peor tormenta del siglo” para Jamaica?

Los vientos del meteoro exceden los 300 kilómetros por hora y su desplazamiento es muy lento, de alrededor de seis kilómetros por hora, lo que puede aumentar su poder destructivo.

“Es una situación catastrófica la que se espera en Jamaica. Para Jamaica, seguro será la tormenta del siglo”, aseveró Anne-Claire Fontan, especialista en ciclones tropicales de la OMM en una conferencia de prensa en Ginebra, Suiza.

Lluvias e inundaciones: La precipitación de 70 cm que causará deslaves y riesgos en la región

Añadió que el fenómeno causará olas de cuatro metros, mientras que la lluvia superará los 70 centímetros, lo que representa el doble de lo normal para la temporada entera de lluvias en dicha región.

“Significa que habrá catastróficas inundaciones repentinas y deslaves” aseveró la especialista. Añadió que los vientos en Jamaica alcanzarán 280 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 350 kilómetros por hora.

El recuento de víctimas: siete muertes reportadas en Jamaica, Haití y República Dominicana

El huracán “Melissa” seguirá impactando Jamaica y sólo el tiempo dirá qué tan fuerte impactará a Cuba o a las Bahamas, aseveró Jens Laerke, vocero de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés)

El fenómeno ya causó siete muertes: tres en Jamaica, tres en Haití y una más en República Dominicana. Las áreas costeras fueron evacuadas de forma obligatoria.

Impacto humanitario: Cruz Roja prepara asistencia para 1.5 millones de posibles damnificados

La Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) se prepara para la eventualidad de que hasta 1.5 millones de personas en Jamaica se vean directamente afectadas por el paso del huracán “Melissa”.

“Hoy será un día muy difícil para decenas de miles, si no millones, de personas en Jamaica”, declaró Necephor Mghendi, de la FICR, por videoconferencia desde Puerto España. “Los techos se pondrán a prueba, las aguas subirán y el aislamiento se convertirá en una dura realidad para muchos”.

