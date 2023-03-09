Estados Unidos declara una guerra contra la crisis de fentanilo

El fentanilo se ha convertido en un arma destructiva masiva en Estados Unidos, pues cada vez es más consumido provocando una crisis en el país, por lo que los legisladores buscan la forma de frenar su consumo.

En ese sentido, los republicanos lanzaron una guerra contra las drogas, pero mal dirigida, pues en la búsqueda de una solución, lo que podrían encontrar son más problemas, pues entre sus propuestas está designar a los cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras”.

Incluso, el senador republicano Lindsey Graham aseguró que el problema del fentanilo representa una amenaza a la seguridad nacional que está matando a los estadounidenses por culpa de los narcotraficantes y “todos en México saben quiénes son”.

Muertes en Estados Unidos por fentanilo

Autoridades estadounidenses aseguraron que más del 60 por ciento de las muertes por sobredosis están relacionadas al consumo de drogas sintéticas como el fentanilo, por ello declararon el problema como una “emergencia de salud pública”.

“Las sobredosis de fentanilo es el equivalente a un nuevo 11 de septiembre cada dos semanas”, indicó Graham.

Confesiones de familias que perdieron un hijo por el fentanilo

Los padres que sufrieron la pérdida de algún hijo por una sobredosis de fentanilo piden soluciones al gobierno de Estados Unidos. Algunos aseguran que antes de vivir la tragedia de la muerte de su hijo, nunca habían escuchado hablar del fentanilo.

Como Jaime, quien perdió a su hijo por envenenamiento con fentanilo en abril de 2020. El hombre narró que su vástago, Daniel, compró una pastilla falsa con un distribuidor por Snapchat.

Actualmente, Jaime preside VOID, una organización que tiene como objetivo combatir las drogas ilícitas, sin embargo no está de acuerdo con las propuestas de Graham.

“Tenemos que verlo como un veneno y no como una guerra contra las drogas, sino como una guerra contra el fentanilo”, explicó el hombre.

Hoy en día, el fentanilo es la droga de mayor distribución en Estados Unidos y la que más muertes causa ya que es sumamente adictiva.

