“Hay objetos en el cielo que no podemos explicar": Obama sobre OVNIS

Obama sobre OVNIS. El expresidente de Estados Unidos Barack Obama acudió a una entrevista televisiva con James Corden y no se quedó callado a la hora de hablar sobre la existencia de los ovnis. El exmandatario confirmó que existen "imágenes y registros" de objetos no identificados.

Barack Obama, expresidente de EU:

"Lo que es cierto, y estoy hablando en serio, es que hay fotos y grabaciones de aeronaves en los cielos que no sabemos exactamente qué son, no podemos explicar cómo se movieron, ni su trayectoria".

Members of the @latelateshow team asked for life advice from @BarackObama this here from Guillermo is great advice for all of us. pic.twitter.com/aSOKKHog8S — James Corden (@JKCorden) May 18, 2021

El expresidente quien no dudó en dar su opinión sobre la vida extraterrestre, comentó que "su vuelo no tenía un patrón fácilmente explicable. Y bueno, ya sabes, creo que la gente todavía se toma en serio el tratar de investigar y averiguar lo que es. Pero no tengo nada sobre lo que informar hoy".

Estados Unidos admite que videos de OVNIS son reales

No es la primera vez que el tema de los OVNIs llamá la atención en Estados Unidos. En abril del año pasado, Departamento de Defensa de los Estados Unidos publicó grabaciones de tres avistamientos, una del año 2004 y dos del año 2015, con lo que se confirmó lo que habían visto millones de espectadores era legítimo.

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Revelan video de OVNI en California y el Pentágono confirma veracidad

A petición del Senado de Estados Unidos, para mediados del mes de junio, el Departamento de Defensa y las agencias de inteligencia, deberán entregar un informe oficial sobre los misteriosos avistamientos aéreos. Se estima que los servicios militares llevan años recopilado imágenes, datos y testimonios sobre objetos voladores no identificados que no pueden explicar.

The US Navy photographed & filmed “spherical” shaped UFOs & advanced transmedium vehicles; here is some of that footage. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / warning area off San Diego @ 11pm PST. No wreckage found. No craft were recovered. pic.twitter.com/tK1YTG8sJ7 — Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) May 14, 2021

Barack Obama, expresidente de EU:

"Lo que es cierto, y lo digo totalmente en serio, es que hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son, no podemos explicar cómo se movieron o su trayectoria".

Revelan vídeo de un ovni en California

La Armada de los Estados Unidos captó un video en el que se puede observar a un objeto volador no identificado OVNI, sobre costas estadunidenses. El video del OVNI en California fue captado el 15 de julio de 2019.

El Pentágono confirmó la veracidad de las imágenes, lo que provocó la “alerta” de expertos a nivel internacional.