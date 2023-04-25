Gobierno de Estados Unidos ofrece recompensa por información de “Los Chapitos” por tráfico de fentanilo

La embajada de Estados Unidos en México informó que el gobierno de EU está ofreciendo una recompensa de esta 10 millones de dólares por información de "Los Chapitos", acusados de distribuir fentanilo, siendo el hijo de El Chapo Guzmán, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el que tiene el precio máximo.

Esto fue compartido a través de su cuenta oficial de Twitter, donde la embajada de EU adjuntó más de 10 fotografías de miembros de Los Chapitos, acusados de conspiración para ingresar fentanilo a Estados Unidos.

Gobierno de 🇺🇸 ofrece recompensa por información que lleve a condena de individuos ligados a "los Chapitos".

Denuncias a: ChapitosTips@DEA.gov #SeguridadCompartida #MásFuertesJuntos pic.twitter.com/07EnR0Twfv — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) April 25, 2023

La lista de los miembros del grupo criminal de "Los Chapitos" difundida por el gobierno de los Estados Unidos a través de la embajada en México es:

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, 10 millones de dólares.

Salazar, 10 millones de dólares. Jesús Alfredo Guzmán Salazar, 10 millones de dólares.

Salazar, 10 millones de dólares. Leobardo Gacía Corrales, 4 millones de dólares.

Luis Javier Benitez Espinoza, 1 millón de dólares.

Mario Alberto Jimenez Castro, 1 millón de dólares.

Martin Garcia Corrales, 4 millones de dólares.

Nestor Isidro Perez Salas, 3 millones de dólares.

Noel López Perez, 1 millón de dólares.

Oscar Noe Medina González, 4 millones de dólares.

Samuel Leon Alvarado, 1 millón de dólares.

Yaquin Wu, 1 millón de dólares.

Yonghao Wu, 1 millón de dólares.

Alan Nunez Herrera, 1 millón de dólares.

Carlos Limon Vazquez, 1 millón de dólares.

Huatao Yao, 1 millón de dólares.

Jesús Tirado Andrade, 1 millón de dólares.

Jorge Humberto Figueroa, 1 millón de dólares.

Juan Pablo Lozano, 1 millón de dólares.

Kun Jiang, 1 millón de dólares.

Liborio Nunez Aguirre, 1 millón de dólares.

Hijo de "El Chapo", es el tercero más buscado de la DEA

Recientemente, el pasado 22 de abril se dio a conocer que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), ingresó a Iván Archivaldo Guzmán en el top tres de los más buscados por el gobierno de Estados Unidos.

Cabe destacar que Ivan Archivaldo Guzmán está acusado de cometer delitos como conspiración de poseer sustancias controladas para distribuirlas. Además de que es señalado de ser el líder de la banda criminal.