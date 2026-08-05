Tres días de diálogo: así será la visita del secretario del Vaticano a México

La relación entre México y el Vaticano volvió al centro de la agenda diplomática con la llegada del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, quien inició una visita de tres días al país con una reunión de trabajo junto al canciller Roberto Velasco en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El encuentro tuvo como objetivo revisar temas de interés común dentro de la relación bilateral, en un momento marcado por la conmemoración de los años transcurridos desde el restablecimiento de los vínculos diplomáticos entre México y la Santa Sede.

A través de sus redes sociales, la SRE señaló que ambas partes mantienen una relación basada en la búsqueda de soluciones pacíficas a controversias, el respeto al derecho internacional y el impulso al multilateralismo.

Pietro Parolin llega a México para fortalecer diálogo con autoridades y organizaciones religiosas

El cardenal Pietro Parolin arribó a territorio mexicano para una agenda que se desarrollará del 4 al 6 de agosto y que incluye reuniones con representantes del Gobierno de México, integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y participantes del Diálogo Nacional por la Paz.

La CEM informó que la visita del secretario de Estado del Vaticano tiene como propósito fortalecer las relaciones entre la Santa Sede y México, después de que en 1992 se concretara oficialmente el restablecimiento de los lazos diplomáticos entre ambas partes.

Dentro de las actividades previstas también se contempla un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, así como una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Además, Parolin encabezará una celebración religiosa en la Basílica de Guadalupe, uno de los principales símbolos de la fe católica en México.

México y la Santa Sede llevan más de tres décadas construyendo una relación sólida, cimentada en una misma convicción: poner la paz y la dignidad humana por encima de todo.



Con ese espíritu di la bienvenida esta noche a México a Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa… pic.twitter.com/ycTvz2gGiG — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) August 5, 2026

La visita ocurre previo a un aniversario clave en la relación Iglesia-Estado

La presencia del representante del Vaticano en México ocurre en la víspera del aniversario 35 del restablecimiento de las relaciones entre la Iglesia y el Estado mexicano, un proceso que marcó una nueva etapa en la relación institucional entre ambas partes.

Desde la CEM se destacó que la visita representa una oportunidad para dialogar sobre temas relacionados con la paz y para compartir el interés de que el Papa León XIV pueda visitar México y acercarse a la Virgen de Guadalupe.

En su mensaje, la organización religiosa expresó su deseo de fortalecer el camino hacia una “paz desarmada y desarmante” durante la estancia del cardenal en el país.

México busca impulsar mensaje de paz con la visita del Vaticano

La administración actual ha mostrado interés en una posible visita del Papa León XIV a México, con la intención de promover un mensaje relacionado con la paz, en un país donde la mayoría de la población se identifica como católica.

Con la llegada de Pietro Parolin, el Gobierno mexicano y representantes de la Iglesia católica abren un nuevo espacio de diálogo en una relación que, desde su restablecimiento diplomático, ha mantenido intercambios en temas sociales, religiosos y de cooperación.