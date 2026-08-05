“No se puede tener humor negro”: Nayeli Salvatori cancela su podcast tras burlas a adultos mayores

La ola de críticas contra las diputadas de Morena de Puebla continúa luego de que, durante el podcast "DesCasadas", Nayeli Salvatori y Grace Palomares emitieran una serie de burlas en contra de los adultos mayores.

En dicho episodio, también estuvo presente Hilda Salvatori, hermana de Nay Salvatori, quien además es nutrióloga del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en Puebla. Asimismo, participó Nadia de la Rosa, conductora de televisión que fue separada de su puesto tras la controversia.

Ante la indignación masiva, las consecuencias llegaron al punto de que el podcast “DesCasadas” tuvo que ser cancelado, según anunció la diputada Nay Salvatori, quien justificó que ya no se puede tener humor negro.

Graciela Palomares y Nayeli Salvatori, diputadas locales de Morena en Puebla, se burlaron de los adultos mayores



"Huelen a baúl" y "ya se están pudriendo", dijeron durante un podcast



Después intentaron justificarse: "fue sacado de contexto" pic.twitter.com/lTvxc92ecG — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 3, 2026

“Se están pudriendo” Diputada Nayeli Salvatori justificó las burlas con humor negro

En el fragmento que se viralizó en redes, las mujeres soltaron comentarios en los que afirmaban que los hombres mayores de 45 años tenían un "olor extraño" o "a baúl".

Incluso, fue la misma Grace Palomares quien aseguró, entre risas, que era porque "se estaban pudriendo". Estas burlas no sentaron bien y en medio de las críticas, Nayeli Salvatori anunció que el podcast dejará de transmitirse.

A través de un mensaje en redes sociales, la legisladora explicó que tomó la decisión de concluir el programa al considerar que actualmente resulta cada vez más difícil sostener conversaciones con humor sin que sean sacadas de contexto.

Más tarde, y en un video difundido, Salvatori aprovechó para anunciar que se alejaría de las redes sociales porque muchas personas pueden aprovechar su “humor negro” para confrontar.

Abren procedimiento disciplinario contra Nayeli Salvatori y Grace Palomares

Los comentarios pasaron factura para ambas legisladoras. Ariadna Montiel, dirigente nacional del partido Morena, informó que se iniciará un procedimiento por las expresiones discriminatorias hacia los adultos mayores.

Será la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la encargada de investigar el actuar de Salvatori y Palomares. No obstante, la dirigente aseguró que, si la decisión dependiera de ella, ambas deberían ser suspendidas de sus derechos dentro del partido.

