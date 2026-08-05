MC exhibe la “doble cara” de Morena: desaparece al vigilante y promete más transparencia

La discusión sobre el acceso a la información volvió a colocarse en el centro del debate político. Esta vez fue el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, quien lanzó una crítica directa al Gobierno federal al cuestionar el nuevo modelo de transparencia impulsado tras la desaparición del organismo autónomo encargado de garantizar ese derecho.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el legislador aseguró que la administración encabezada por Morena presenta una visión que, desde su perspectiva, contradice el espíritu de la transparencia al concentrar funciones en el Poder Ejecutivo.

Clemente Castañeda cuestiona el nuevo modelo de transparencia

El senador afirmó que el Gobierno federal sostiene una idea "muy peculiar" de la transparencia, al desaparecer el órgano autónomo responsable de garantizar el acceso a la información pública y trasladar esas atribuciones al Ejecutivo.

De acuerdo con Castañeda, posteriormente se solicita a la ciudadanía un voto de confianza bajo el argumento de que el nuevo esquema ofrecerá mayor apertura y rendición de cuentas.

El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano consideró que esa lógica genera dudas sobre la independencia con la que deberán ejercerse las funciones relacionadas con el acceso a la información pública.

"La transparencia no es una concesión del poder", sostiene el senador

En su publicación, el legislador subrayó que la transparencia no debe entenderse como una decisión discrecional de quienes gobiernan, sino como un derecho respaldado por la Constitución.

Por ello, señaló que son fundamentales los contrapesos institucionales, reglas claras y autoridades independientes que puedan actuar sin presiones políticas.

Desde su punto de vista, estos elementos son los que permiten que cualquier persona pueda solicitar información pública con la certeza de que existirá una instancia imparcial encargada de garantizar ese derecho.

Advierte riesgos cuando el Estado concentra las funciones

Clemente Castañeda también sostuvo que cuando el propio Estado concentra tanto la generación de información como la responsabilidad de resolver sobre su acceso, se corre el riesgo de debilitar los mecanismos de vigilancia institucional.

En ese sentido, expresó que "cuando el Estado es juez y parte, la información deja de ser un derecho y empieza a parecer un privilegio", frase con la que resumió su postura frente al nuevo esquema.

El posicionamiento del senador se suma a las voces que han manifestado preocupación por la desaparición de los organismos autónomos vinculados con la transparencia y el acceso a la información, un tema que continúa generando debate entre las distintas fuerzas políticas del país.

Mientras el Gobierno federal sostiene que los cambios permitirán simplificar funciones y fortalecer el sistema, desde la oposición insisten en que la autonomía de las instituciones representa una garantía indispensable para evitar que el acceso a la información dependa de la voluntad del poder en turno.