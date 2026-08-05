De influencer a diputada: las polémicas que han acompañado a Nayeli Salvatori desde 2018

La diputada local de Morena en Puebla, Nayeli Salvatori, volvió a colocarse en el centro de la conversación nacional, pero no por una iniciativa legislativa, sus comentarios sobre las personas adultas mayores, a quienes describió como personas que "ya huelen a baúl" durante un videopodcast, reavivaron las críticas en su contra y abrieron un proceso interno en Morena para revisar su permanencia como militante.

Aunque la legisladora ofreció una disculpa pública y aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto, el episodio se suma a una larga lista de declaraciones, videos e iniciativas que han provocado controversia desde que dio el salto de las redes sociales a la política.

De creadora de contenido a figura política: la trayectoria de Nayeli Salvatori

Antes de ocupar un cargo público, Nayeli Salvatori era conocida por su actividad como influencer y conductora, donde compartía contenido relacionado con maternidad, estilo de vida y humor. En 2018 decidió incursionar en la política bajo las siglas del entonces Partido Encuentro Social (PES), iniciando una carrera que desde el principio estuvo rodeada de polémica.

Durante aquella campaña reaparecieron antiguas publicaciones en redes sociales con frases irreverentes que generaron cuestionamientos sobre su perfil como candidata. A partir de entonces, su presencia pública ha estado marcada por un estilo directo y declaraciones que con frecuencia terminan convirtiéndose en tendencia.

Las declaraciones que convirtieron a Nayeli Salvatori en tendencia

Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2019, cuando respondió a quienes cuestionaban el sueldo que recibía como legisladora con la frase: "No trago de sus impuestos, trago de mi marido". La declaración provocó un intenso debate en redes sociales y entre usuarios que criticaron el mensaje emitido por una representante popular.

A esa controversia se sumó, en 2020, una iniciativa para sancionar la manipulación de imágenes, videos y audios con fines de difamación. En internet, la propuesta fue rápidamente bautizada como la "Ley Antimemes", al considerar que podía afectar la libertad de expresión y la sátira política.

Ese mismo año también generó reacciones encontradas al expresar que el personal de hospitales públicos debía tener prioridad sobre médicos de instituciones privadas durante la estrategia de vacunación contra el Covid-19, postura que abrió una fuerte discusión en plataformas digitales.

Del Congreso a las redes: los episodios que volvieron a encender las críticas

Las polémicas no se detuvieron en los años siguientes. En 2023 publicó videos desde la Cámara de Diputados en los que hizo comentarios sobre la vestimenta de otras legisladoras y trabajadoras, expresiones que fueron señaladas por usuarios como burlas hacia la apariencia física de otras mujeres.

Ya como diputada local de Morena en Puebla, en 2026 anunció una iniciativa relacionada con el fenómeno conocido como "therian", argumentando que algunas personas podrían utilizar disfraces de animales para acercarse a menores de edad. La propuesta volvió a dividir opiniones entre quienes respaldaron la idea y quienes la consideraron discriminatoria.

Poco después enfrentó otra ola de críticas tras difundirse un video en el que afirmó: "Si no tienes dinero, no te operes", comentario realizado mientras abordaba el caso de una mujer fallecida presuntamente por atenderse en una clínica irregular.

"Ya huelen a baúl": la frase que desató una nueva tormenta a Nayeli Salvatori

La controversia más reciente surgió luego de participar en un videopodcast donde habló sobre las relaciones con hombres mayores y utilizó la expresión "ya huelen a baúl". La frase generó una rápida reacción en redes sociales, críticas de distintos sectores y un procedimiento interno dentro de Morena para analizar su militancia.

Salvatori respondió con una disculpa pública en la que sostuvo que sus declaraciones fueron descontextualizadas y defendió su derecho a la libertad de expresión.

