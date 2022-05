Estados Unidos mantiene en el limbo Título 42; migrantes a la espera

Si bien el futuro del Título 42, la amplia política de expulsión de inmigrantes relacionada con la pandemia que efectivamente ha cerrado los Estados Unidos, el sistema de asilo permanece en el limbo en los tribunales, los agentes de la patrulla fronteriza en el sur de Arizona continúan viendo una gran cantidad de cruces fronterizos. Los números han aumentado durante el año fiscal actual que comenzó en octubre de 2021. Hasta la fecha, el número de detenciones o encuentros es más de 130 mil.

“Eso es más del 50% en comparación con el año pasado”, dijo a Reuters el agente de la Patrulla Fronteriza del Sector de Tucson, Jesús Vasabilbaso, durante un recorrido.

En la ciudad fronteriza de Sasabe, en Arizona, un piloto llamó a los agentes terrestres para que respaldaran y detuvieran a un grupo de 30 migrantesque se habían dispersado, corriendo en diferentes direcciones en la maleza.

Algunos políticos republicanos han expresado su preocupación de que estos escenarios solo serán más comunes si el Título 42, que ha permitido a autoridades de Estados Unidos expulsar rápidamente a los migrantes a México, se repita. Mientras se decide eso, los funcionarios fronterizos son claros: “Si el Título 42 desaparece, la frontera no estará abierta”, dijo el agente Vasabilbaso.

En el Centro de Coordinación Aérea de Arizona, los operadores se encargaron del trabajo entre bastidores. Aquí es donde se coordinan todos los activos aéreos para que las llamadas de emergencia se respondan en consecuencia. Una pantalla gigante muestra el número de cruces fronterizos que solicitan rescate y de dónde.

“También recibimos todas las llamadas al 911 de migrantes perdidos o en peligro que son transferidos desde el condado”. Los agentes de Aduanas y Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos dijeron a Reuters que, al igual que los cruces fronterizos, las llamadas también aumentaron: “Más del 25% en comparación con el año pasado en la misma época. Recibimos aproximadamente 16 llamadas por día, todos los días llamadas al 911", dijo Vasabilbaso.

La crisis de inmigración de Arizona se distingue de lo que están experimentando otros estados, dijo Vasabilbaso. A diferencia de Texas o California, los migrantes no se están entregando a las autoridades.

“La mayoría de las personas que detenemos en el sector de Tucson, son personas que no quieren ser detenidas, esas personas que usan camuflaje de pies a cabeza. Hay adultos solteros. Entonces no estamos viendo lo mismo que en otros sectores donde tienen grandes grupos familiares y menores o niños no acompañados que vienen y simplemente se entregan a la Patrulla Fronteriza”, dijo Vasabilbaso.

Dijo que el terreno en el sector también es el menos indulgente. “Así que esta área en la que estamos es la parte más difícil de todo Estados Unidos para cruzar la frontera. Ya sabes, en el desierto de Sonora, es un terreno peligroso”.

Las torres de balizas de emergencia se pueden encontrar esporádicamente en todo el desierto de Sonora, lo que permite a las personas presionar un botón para alertar a los agentes de la Patrulla Fronteriza.

“Cualquiera que necesite ayuda, todo lo que necesita hacer es caminar y presionar ese botón rojo”, dijo el agente de la patrulla fronteriza José Ortiz.

Vasabilbaso dijo que los migrantes a menudo terminan o abandonan sus galones de agua antes de saltar el muro fronterizo. Estos se pueden ver al otro lado de la cerca.

Jesús Vasabilbaso / Patrulla Fronteriza del Sector de Tucson:

Ni siquiera han cruzado la frontera hacia Estados Unidos. Así que solo Dios sabe cuánto tiempo han estado caminando estas personas antes de llegar a la frontera. Una vez que los traficantes los traen aquí y todavía les quedan al menos 45 millas para llegar a la siguiente ciudad, donde los van a recoger. Entonces, esto es preocupante porque no hay agua, ni recursos en el camino a esas 45 millas en el próximo pueblo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dijeron el mes pasado que el Título 42 ya no es necesario por razones de salud y tiene la intención de que termine el 23 de mayo. Pero esa terminación ha sido bloqueada temporalmente en un tribunal federal.

Se espera que un juez federal con sede en Louisiana dictamine esta semana sobre si mantenerlo bloqueado luego de una demanda presentada por una coalición de estados con fiscales generales republicanos.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos arrestaron a 202 mil migrantes en la frontera suroeste en abril, un poco menos que en marzo pero aún cerca de los máximos históricos, según datos del gobierno.