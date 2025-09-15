VIDEO: EU ataca nueva embarcación con drogas de Venezuela; hay 3 muertos, asegura Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, informó que las fuerzas armadas de su país realizaron un nuevo ataque contra una embarcación procedente de Venezuela, la cual llevaba un cargamento de drogas.

Por medio de un mensaje en su perfil de la red social Truth Social, el mandatario aseveró que la operación fue realizada bajo sus órdenes este lunes 15 de septiembre de 2025.

“Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas (...) El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡UN ARMA MORTAL QUE ENVENENA A LOS ESTADOUNIDENSES!)”, escribió Trump.

VIDEO: Así fue el ataque de EU contra una embarcación de Venezuela

El presidente estadounidense agregó que los cárteles de la droga son violentos y representan una “amenaza” a la seguridad interna de Estados Unidos. “El ataque resultó en tres terroristas hombres muertos en acción. Ningún elemento de las fuerzas armadas estadounidenses resultó herido en este ataque”, mencionó.

Cabe recordar que el 2 de septiembre de 2025, el gobierno estadounidense presumió el primer ataque contra una embarcación de Venezuela que dejó 11 muertos, después de días de que Trump fortaleciera la presencia militar en el caribe con buques destructores.

Comunicaciones con Estados Unidos están “deshechas”: Nicolás Maduro

Más temprano este lunes, Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, alegó que las relaciones con Estados Unidos están rotas tras el primer ataque contra una embarcación venezolana que llevaba drogas.

“Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos están deshechas. Están deshechas por ellos, con sus amenazas de bombas, muerte y chantaje. Así no funcionamos nosotros”, declaró esta mañana Maduro Moros ante medios internacionales este 15 de septiembre de 2025.

Nicolás Maduro, quien cumple su tercer periodo al frente del país venezolano tras unas elecciones tachadas como fraudulentas por la oposición, aseveró que el ataque del 2 de septiembre son una “agresión en toda la línea” por parte del gobierno estadounidense.

