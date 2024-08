¡Por gandalla! Estadounidense, detenido en la frontera de Ciudad Juárez por saltarse la fila

Mientras los fronterizos hacían más de dos horas de fila para cruzar de Juárez a el Paso Texas, por el Puente Internacional Córdova de Las Américas, que sirve como una de las vías terrestres más importantes que conecta a México y Estados Unidos, un residente estadounidense, con placas de Nuevo México, decidió no respetar las reglas y al llegar decidió meterse a la hilera. Ante esta situación, un agente de tránsito lo intentó sacar.

“Le voy a pedir por favor que abandone la fila, —¿porque? — Lo están señalando que se está metiendo. —No, no me le metí a nadie. Esa no es infracción, no me esté gritando, esa no es infracción, wey—", fue el intercambio de palabras entre el hombre que rompió el protocolo y el agente vial.

Ante la tensa situación, otro agente de vialidad acudió a apoyar a su compañero, y en ese momento, el automovilista se les fugó hasta la aduana mexicana.

“Te voy a pedir que bajes por favor del vehículo, —no voy a bajar del vehículo—", fue el nuevo intercambio de palabras.

Ahí le colocaron una vez más la motocicleta enfrente hasta que lo esposaron para llevárselo detenido. A pesar de que puso resistencia y se negaba a ser detenido, el peso de la ley fue más grande.

"¿No tienes un superior? Vamos a hablarle a un superior, vamos a háblale a un superior, ya estoy tranquilo”, explicaba el estadounidense mientras era detenido.

El detenido fue identificado como Humberto C., un ciudadano de Anthony, Nuevo México, en Estados Unidos. Según tránsito su multa ascendería hasta 11 mil pesos, aproximadamente 500 dólares. El conductor se fue detenido por meterse a la fila, insultar a los agentes y darse a la fuga.

No es la primera vez que agreden a oficiales mexicanos

En Ciudad Juárez, durante la mañana del pasado domingo 14 de julio, el Puente Internacional Córdova de Las Américas, fue el escenario de una salvaje agresión por parte de un ciudadano estadounidense contra un oficial de tránsito mexicano.

De acuerdo con datos compartidos por testigos, este ataque se perpetró después de que el oficial vial fue advertido de que el tripulante de una camioneta ‘burló' las reglas de tránsito para saltarse varios lugares en la fila de inspección. Esta acción generó el enojo de los viajeros que tenían como destino llegar a territorio norteamericano, por lo que decidieron reportar el incidente.

En imágenes registradas por el agente vial, y que posteriormente se compartieron en redes sociales, se observa el momento en el que solicita al implicado salirse de la fila o tendría que multarlo. Después de varios segundos de pedirle que cumpliera con la petición, el ciudadano texano que regresaba de México a Estados Unidos, de repente se arrancó y arrastró la motocicleta del agente.

