Un muerto por intoxicación de carbono al interior de una empresa en Venustiano Carranza, CDMX

En las primeras horas de este 11 de agosto 2026, se reportó la muerte de un hombre por intoxicación por monóxido de carbono al interior de una empresa, ubicada en calles de la colonia Pensador Mexicano, en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México (CDMX); camionetas de refrigeración habrían sido las culpables del fallecimiento.

Los primeros informes indican que en el lugar suelen utilizarse camionetas de refrigeración para conservar los productos perecederos que posteriormente son trasladados a la aduana; las unidades permanecen encendidas durante toda la noche, situación qie habría provocado la acumulación de gas.

Por otro lado, se reporta un hombre lesionado, que fue atendido por paramédicos, fue trasladado de emergencia a un hospital. Se está en espera de la llegada de elementos de la Fiscalía CDMX para el levantamiento del cuerpo y determinar las causas exactas de la muerte del hombre.