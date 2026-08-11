104 días y Rubén Rocha Moya sigue sin ser detenido tras acusación de EU

Hoy volvieron a defender en Palacio Nacional al gobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha Moya y en un desafío a la justicia de Estados Unidos—país que lo acusó de presuntos nexos con el crimen organizado—dijeron que es un mártir que se ha sacrificado por la gobernabilidad en el estado.

Se cumplieron 104 días desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió detenerlo por tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, principalmente con “Los Chapitos”, hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

No obstante, el gobierno mexicano no sale de lo mismo y quiere pruebas para detener al morenista Rocha Moya; mientras tanto, lo protege.

Senador de Morena acusado por EU sigue sin ir a trabajar, pero sí cobra

Mientras que otro de los acusados por Estados Unidos es el senador de Morena, Enrique Inzunza, quien sigue cobrando sin ir a trabajar. Ya lleva 104 días sin presentarse a trabajar.

La Ley Federal del Trabajo dice que acumular tres días de inasistencia injustificada durante un mes es causa automática de despido justificado, sin responsabilidad del empleador.