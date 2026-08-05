Escucharon estruendo al interior del inmueble: Hallan muerto a un hombre en departamento de San Simón, Benito Juárez

Un hombre fue hallado muerto al interior de un departamento ubicado en calles de la colonia San Simón, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (CDMX); vecinos aseguran que escucharon fuertes estruendos al interior del inmueble, por lo que rápidamente llamaron a la policía.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se encuentran en la zona de los hechos recabando indicios de prueba para determinar cuáles fueron las causas de muerte de esta persona.

Por el momento la autoridades no han revelado la identidad de la víctima; tampoco se sabe si la familia o alguna persona cercana fueron notificados sobre los lamentables hechos.