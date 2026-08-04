Extorsión en Edomex se dispara y víctimas reportan que delincuentes ya se meten a los locales

La extorsión en el Estado de México (Edomex) siguen haciendo de las suyas, pues de acuerdo con empresarios y comerciantes, este forma de delinquir persiste y señalan falta de garantías para continuar con sus actividades.

Algunos comerciantes consultados por Azteca Noticias señalan que la situación se ha complicado al grado de que los delincuentes llegan, abren y se meten a los negocios en horarios fuera de servicio.

Incluso refieren que hace falta más seguridad. Las autoridades aseguran que se da seguimiento a las denuncias existentes por casos de extorsiones a veces cometidas por falsos inspectores o personas que se hacen pasar por servidores públicos.