El dinero que nadie reclamó ya tiene destino: la Corte avala el Fondo de Pensiones para el Bienestar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, esquema que permite concentrar recursos de cuentas de retiro no reclamadas por trabajadores mayores de 70 años afiliados al IMSS y al ISSSTE. El Gobierno sostiene que el dinero será utilizado para fortalecer las pensiones, mientras críticos cuestionan quién administrará esos recursos y bajo qué reglas.

La controversia gira alrededor de una bolsa estimada en 40 mil millones de pesos. Mientras el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, defendió que no se trata de una expropiación sino de un cambio de administrador, opositores y especialistas han advertido riesgos para la confianza en el sistema de ahorro para el retiro y cuestionado el destino final de los recursos.