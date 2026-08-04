Imputan a “El R1" por el asesinato de Carlos Manzo: esposa exige una investigación seria

Ramón Ángel “N”, “El R1", fue imputado por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán. El detenido es el presunto autor intelectual del homicidio.

El gobierno federal dice que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se sentía provocado por el político y sus operativos contra la delincuencia, y por eso lo mataron.

La esposa de Manzo y actual alcaldesa, Grecia Quiroz, dice que aún falta probar que “El R1" es el responsable final del asesinato. Recordó que su esposo no solo era una amenaza para el cártel, sino también para Morena, ya que estaba encaminado a ganar la gubernatura de Michoacán.

“Pues se abre un nuevo desenlace, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que le va a señalar, porque sí le pueden señalar algunas otras cosas: delincuencia organizada, venta de droga y muchas otras más, pero hay que ver si realmente se le va a señalar por el homicidio de Carlos”, expresó Grecia Quiroz.

En redes sociales, la presidenta municipal de Uruapan exige una investigación seria que llegue hasta las últimas consecuencias y que no se descarte ninguna línea de investigación, empezando por políticos que, dice, pudieron estar detrás del homicidio de Carlos Manzo.