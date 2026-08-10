Se pasa el semáforo rojo y deja un muerto en la Cuauhtémoc: Así fue el fatal accidente en Eje 3 Sur

En las primeras horas de este 10 de agosto 2026 se registró un fatal accidente vial que dejó como saldo un hombre muerto en calles de Eje 3 Sur y Doctor Andrade, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX); el lugar se encuentra acordonado y se reporta caos vial en la zona del incidente.

Los primeros informes indican que uno de los participantes se pasó la luz roja del semáforo, provocando este accidente. Por el momento la identidad de la víctima no ha sido revelada, tampoco se sabe si familiares o personas cercanas ya fueron notificadas de la tragedia.

Al momento se reporta intensa carga vehicular en el cruce procedente de la zona de Eje central Lázaro Cárdenas y quien se dirige hacia la zona de la colonia Roma de la Colonia Condesa.