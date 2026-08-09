La censura disfrazada: callar a México también silencia a las víctimas de feminicidio
Silenciar a los medios también les quita voz a las víctimas de feminicidio que piden justicia en México, porque la censura no siempre prohíbe, pero sí oculta verdades.
En el país en el que vivimos, ser la voz de quienes piden justicia nos obliga, como medio de comunicación, a mantener un compromiso con la verdad. Pese a la censura o medidas que buscan “regular” lo que se informa, callar a México no es una opción, mucho menos cuando se trata de acompañar a las madres víctimas de feminicidio.
Les apagaron sus sueños y les quitaron sus voces, pero la tarea será siempre visibilizar la violencia feminicida, aun cuando la verdad incomode, hasta que se haga justicia, porque ni una más.