Violento ataque en Tepito: Matan a balazos a joven de 17 años en la Morelos; vecinos escucharon los disparos
Un joven de tan solo 17 años de edad fue asesinado a balazos en uno de los pasos de una unidad habitacional en el barrio de Tepito; el responsable huyó del lugar.
En las primeras horas de este 10 de agosto 2026, se reportó el asesinato a balazos de un joven de 17 años de edad al interior de un inmueble, ubicado en calles de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc,Ciudad de México (CDMX); vecinos alertaron a los servicios de emergencia luego de escuchar detonaciones de arma de fuego.
Paramédicos acudieron al lugar de los hechos para confirmar la muerte de la víctima debido a las lesiones provocadas por un disparo que recibió directamente en la cabeza. La zona fue acordonada, mientras personal de la Fiscalía de la CDMX realizaba el levantamiento de cuerpo y otras diligencias.
El presunto responsable logró escapar del lugar de los hechos. Autoridades revisan las cámaras de videovigilancia para tratar de identificar y localizar al responsable del ataque.