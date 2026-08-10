Su mente se apagó y también la dejaron sola: Mujer de 88 años enfrenta abandono y despojo en Iztapalapa

Una mujer de 88 años, usuaria de silla de ruedas, vive en condiciones precarias dentro de un cuarto de la colonia Campestre Potrero, en Iztapalapa, donde permanece sin electricidad, sin una puerta y con una ventana sin vidrio para protegerse del frío; su hija, Sonia, denunció ante las autoridades una presunta omisión de cuidados y pidió ayuda ante el temor de que la situación de su madre empeore.

De acuerdo con el testimonio de su hija, María de Jesús también presenta deterioro cognitivo y ha sufrido episodios en los que ha sido encontrada mojada o incluso tirada dentro del lugar donde permanece; Sonia responsabiliza a su medio hermano y a la familia de este por las condiciones en las que se encuentra la adulta mayor, además de señalar que después de la muerte de su padre habría sido despojada de parte de su vivienda.

Un cuarto sin lo básico para una adulta mayor en Iztapalapa

Las condiciones en las que permanece María de Jesús son parte central de la denuncia presentada por su hija; el espacio donde vive no cuenta con electricidad y carece de elementos básicos para resguardarla de las bajas temperaturas.

Sonia también aseguró que su madre ha tenido dificultades incluso para recibir alimentación adecuada; según su relato, en algunas ocasiones acudió a visitarla y la encontró mojada o en el suelo.

La mujer, además, utiliza silla de ruedas y refiere constantemente dolor en los pies, una situación que preocupa a su hija debido a su edad y condición.

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¿Qué denuncia la hija de María de Jesús?

Sonia sostiene que su medio hermano y familiares de este aprovecharon el fallecimiento de su padre para quedarse con parte de la propiedad y dejar a María de Jesús únicamente en el cuarto donde actualmente permanece.

La situación se habría complicado todavía más hace aproximadamente un año, cuando a la mujer le detectaron problemas de memoria relacionados con trastornos depresivos; de acuerdo con el relato de su hija, su condición cognitiva también dificultaría que pueda defenderse o realizar por sí misma una denuncia.