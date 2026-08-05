Nombres y FOTOS de los seis más violentos del CJNG tras muerte de “El Mencho": ¿qué hace cada uno?

Dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hay seis hombres que tienen el sello de la extrema violencia. Todos comandan células armadas, poseen la capacidad de fuego de la organización y tienen en común su alta peligrosidad.

Esta organización criminal surgió alrededor de 2011 a partir de los remanentes del Cártel Milenio y se ha reforzado con miembros clave vinculados por lazos de sangre o matrimonio con la organización conocida como Los Cuinis, de acuerdo con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

¿Quién es el nuevo líder del CJNG tras muerte de “El Mencho”

Su fundador Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fue abatido el 22 de febrero de 2026 por fuerzas de seguridad federales en Tapalpa, Jalisco, se confirmó un nuevo líder: Juan Carlos Valencia González, alias “Pelón” o “El 03".

Es un sujeto con doble nacionalidad y nacido hace 41 años en Santa Ana, California. Se trata del primer estadounidense en estar al frente de un cártel mexicano.

Sus padres fueron parte del crimen organizado y su padrastro fue “El Mencho”, sin embargo, sus lazos familiares no lo llevaron a convertirse automáticamente en el hoy jefe máximo.

Creó el llamado “Grupo Élite”, el brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sus integrantes utilizan atuendos militares, armas de alto calibre e incluso tanquetas blindadas, como exhibieron en un video difundido en redes sociales en 2020.

Las áreas de inteligencia lo clasifican como un grupo de extrema violencia. También se le atribuye el derribo de un helicóptero de las Fuerzas Armadas y atentados contra servidores públicos.

Lista de los violentos miembros del CJNG

El michoacano Gonzalo Mendoza Gaytán , alias “Sapo”, yerno de “El Mencho”, quien lidera la célula armada de “ Los Deltas Rancho Izaguirre , en Teuchitlán, Jalisco.



, alias “Sapo”, yerno de “El Mencho”, quien lidera la célula armada de “ , en Teuchitlán, Jalisco. Julio Alberto Castillo Rodríguez , alias “Chorro”, un hombre de confianza con un grupo de hombres armados al servicio del cártel. Es exyerno de “El Mencho”, pero no rompió lazos con la organización. Estados Unidos lo ubica en el trasiego de drogas y como operador financiero.



, alias “Chorro”, un hombre de confianza con un grupo de hombres armados al servicio del cártel. Es exyerno de “El Mencho”, pero no rompió lazos con la organización. Estados Unidos lo ubica en el trasiego de drogas y como operador financiero. Julio César Montero Pinzón , alias “El Tarjetas”, líder de células del cártel distribuidas en Jalisco, presunto traficante de fentanilo y acusado por las autoridades estadounidenses de participar en fraudes masivos relacionados con tiempos compartidos



, alias “El Tarjetas”, líder de células del cártel distribuidas en Jalisco, presunto traficante de fentanilo y acusado por las autoridades estadounidenses de participar en fraudes masivos relacionados con El colombiano Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”, lidera unidades de sicarios de élite, al igual que Francisco Javier Gudiño Haro, alias “La Gallina”.

Ambos han sido señalados como presuntos autores de atentados, entre ellos el de 2020 contra el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y el perpetrado ese mismo año contra el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

