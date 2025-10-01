Por esta razón no debes contestar llamadas de números desconocidos

¡No caigas en trampas! Recibir llamadas de números desconocidos se ha convertido en una preocupación para millones de mexicanos, por lo que las autoridades recomiendan NO responderlas, pero ¿qué podría pasar si lo haces?

En los últimos días, algunas personas han recibido llamas de números de Estados Unidos y Canadá, los cuales podrían tratarse de una neva forma de estafa.

¿Por qué no debes contestar llamadas de números desconocidos?

Si tienes una llamada pérdida de un número desconocido, es importante NO devolverla, ya que de hacerlo, puedes convertirte en víctima de estafa, poniendo es riesgo tu seguridad y privacidad.

Al responder estas llamadas, los ciberdelincuentes pueden confirmar que tu número se encuentra activo, lo que aumenta la probabilidad del robo de datos personales y financieros.

Los estafadores se hacen pasar por instituciones oficiales para realizar el robo de información, por lo que se recomienda estar atento y no dar datos personales por llamada telefónica.

Por lo general, los ciberdelincuentes utilizan número internacionales para comunicarse con las víctimas, ya que esto les permite mantener su identidad y localización anónima.

¿Qué hacer en caso de contestar una llamada sospechosa?

¡Maten la calma! En caso de responder una llamada sospechosa, los primero que debes hacer es colgar inmediatamente, esto para evitar interactuar con los estafadores.

Además, no debes decir palabras como “bueno” o “si”, ya que podrían utilizar tu voz para realizar fraudes. Se recomienda no dar datos personales y financieros.

Una vez que cuelgues la llamada, se recomienda:



Bloquea y reporta el número internacional rápidamente

Reporta los números sospechosos con las autoridades

¿Has recibido llamadas del #Extranjero? 📱

⚠️Cuidado ⚠️Podría tratarse de un #Fraude.

Para tu seguridad, la Policía Cibernética emitió una #Alerta sobre llamadas sospechosas internacionales con dos tipos de fraude ➡️ Wangiri y Ofertas Falsas.

Conoce más y protege tu información.… pic.twitter.com/vNweGxDQcC — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 29, 2025

Prefijos utilizados para realizar estafas por llamada telefónica

Por lo general, se utilizan prefijos internacionales para realizar las estafas telefónicas, ya que los delincuentes pueden mantener su identidad en anonimato, así como su ubicación geográfica.

Esta es la lista de prefijos a los que NO debes responder si te llaman:

