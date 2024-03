Bitácora AM | ¿La CDMX está adaptada para las personas con discapacidad?

Hace 3 años, Mauricio perdió la movilidad de sus piernas en un accidente; hoy enfrenta su vida diaria en las calles de la Ciudad de México (CDMX), por eso Fuerza Informativa Azteca (FIA) pasó un día con él para dimensionar las complejidades a la que las personas con discapacidad se enfrentan en la capital.

En el caso de Mauricio García inician con los baches, pues un pequeño agujero puede implicar un gran esfuerzo si una de sus llantas se queda atascada en él. Por si fuera poco, debe enfrentarse al nulo respeto a los espacios destinados para personas en su condición.

Cualquier bache puede implicar una tarea titánica para las personas en silla de ruedas

Pero la odisea cotidiana solo está iniciando, pues acciones tan simples como entrar al Metrobús de la CDMX se convierten en tareas titánicas que requieren de mucha fuerza en los brazos.

En cada estación, las personas en sillas de ruedas necesitan de la asistencia del policía de la estación, de lo contrario no pueden salir o entrar.

“Los policías ya empezaron con la mañana le dejan una moneda para que no cierre y nosotros poder pasar pero dónde está el policía “

Metrobús CDMX no está preparado para dar servicio a personas con discapacidad

Otro peligro que implica movilizarse en una silla de redes, es la parte de abordar. Debido a que el transporte rojo no se detiene 100 pegado al andén, el espacio entre ambos puede causar que la persona quede atascada y necesite de asistencia para salir.

Pero la historia no es muy distinta al salir, pues durante el recorrido de FIA y Mauricio, no encontraron a ningún policía que los ayudara a salir, por lo que otros usuarios los ayudaron a salir por los espacios del andén.

En otra estación la situación no fue diferente, la falta de elevadores en funcionamiento provocó que tanto Mauricio, así como la reportera Geraldine Aragón, tuvieran que recurrir nuevamente a la generosidad de los testigos (entre ellos policías), para que los cargaran y así salir.

Todo esto, es una prueba más de que la CDMX es un lugar hostil para aquellos que se movilizan en sus sillas de ruedas.

¿Existen proyectos de Ley para beneficiar a las personas en silla de ruedas?

De acuerdo con la diputada Norma Angélica Aceves, la CDMX está lejos de adaptarse para hacer más sencilla la vida de las personas con discapacidad.

Te tengo una mala noticia el presupuesto no lo hay desde el 2021 se hizo un recorte importante se desapareció quedó en ceros.

Los tramos que le presentamos pertenecen a la alcaldía Iztacalco, y le preguntamos a las autoridades, ¿qué están haciendo para mejorar? Al preguntarles, todos se “echaron la bolita”.

“Elevadores no sirven todos están cerrados, ahí si no sabría contestarle no es que les aviente la pelotita , pero tiene que verlo gobierno central”, cuenta Sergio Viveros, Director de Obras de la alcaldía.

Las personas discapacitadas transitan por las calles y necesitan mejor infraestructura para hacerlo, por qué hoy circulan por donde pueden, no por donde quieren.