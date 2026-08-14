Tu vida cabe en un celular: esto es lo que está en juego cuando te lo roban

Cuando te roban un celular, el riesgo no se limita al valor del aparato, sino a la información que almacenas o tienes vinculada, ya que queda expuesta. Por eso, actuar con rapidez es clave para proteger tus datos personales y reducir los posibles riesgos.

¿Qué información queda en riesgo cuando te roban un celular?

El robo de un teléfono es la llave a tus datos personales, dejando vulnerables tu información como fotos y videos, contactos, documentos personales, archivos, documentos e información de familiares y datos de ubicación personal.

Dentro de tu información personal quedan expuestos datos de salud, citas médicas, ubicación de familiares o amigos, incluso la información de tu mascota.

Mientras que datos relacionados con el trabajo también se pueden ver afectados, como correos electrónicos, mensajes laborales, horarios de trabajo, acceso a sistemas de trabajo, documentos o información de la empresa.

Los datos financieros y las redes sociales son uno de los temas que preocupa a las víctimas de robo, ya que pueden entrar a historiales, cuentas de redes sociales, chats, información de bancos, contraseñas y chats con IA.

¿Qué puedo hacer si me roban mi celular?

Si llegas a ser víctima de robo, lo primero es actuar rápido. De acuerdo con la Comisión Nacional de la Protección y Defensa (Condusef) esto es lo que tienes que hacer:



Informar al banco y pedir el bloqueo de la banca móvil.

Contacta con un operador de tu compañía telefónica para el bloqueo de tu equipo.

Ten a la mano el código IMEI, el cual está conformado por 15 dígitos pregrabados en el celular, batería, o estuche de compra.

Alertan por nueva forma de secuestro virtual en Michoacán

Una nueva manera de operar alerta a las autoridades. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán alertó sobre la nueva modalidad de extorsión.

Los delincuentes se encargan de abandonar teléfonos celulares de gama media; la persona que se encuentre el aparato recibe una llamada del supuesto dueño, ofreciendo una recompensa y proponiendo un punto de encuentro para la entrega.

Cuando concretan la reunión, la víctima termina siendo manipulada para entregar información personal o de sus familiares para después extorsionar a los familiares.