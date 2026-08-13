Andaba en el ‘quinto sueño’: Joven alcoholizado se queda dormido a mitad de Avenida Central en Ecatepec, Edomex: desata caos vial

Se echó una 'pestañita'. Un joven en presunto estado de ebriedad se quedó dormido al interior de su vehículo en plena Avenida Central en Ecatepec, Estado de México (Edomex); el incidente desató caos vial en el carril de baja, en dirección a la Ciudad de México.

La unidad fue encontrada en los límites de los municipios Ecatepec de Morelos y Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

Latas de cerveza, comida y vidrios abajo: Así encontraron al joven en Avenida Central

El joven, de aproximadamente 25 a 30 años de edad, se encontraba inconsciente al interior de un vehículo negro con franjas blancas; en la parte trasera de la unidad había algunas latas de cerveza y comida, además, los vidrios del carro estaban abajo.

Al parecer el joven aseguró que venía de una fiesta en la que había tomado bebidas alcohólicas, lo que presuntamente provocó que se quedará dormido a mitad de camino.

Hasta el momento, las autoridades no revelaron la identidad del joven; se desconoce si su familia o personas cercanas fueron notificadas de este hecho.

SE LE ACABO LA FIESTA….



Un joven en presunto estado de ebriedad se quedó dormido al interior de su auto en plena Av. Central con dirección a la #Cdmx.



Los hechos en carriles centrales a la altura de Valle de Aragón 1ra sección en #Nezahualcóyotl, #Edomex.



Afortunadamente no… pic.twitter.com/pnKjD09jL1 — Halcon (@HalconOnce) August 13, 2026

Todo quedó en un susto: Saldo blanco en Ecatepec

Afortunadamente todo quedó en un susto, pues el incidente no ocasionó algún grave accidente o personas lesionadas. Únicamente generó caos vial en la Av. Central en dirección a la Ciudad de México.

Trasladan al juez cívico a conductor que se quedó dormido en plena avenida

Elementos de la policía municipal de Nezahualcóyotl acudieron al lugar de los hechos para despertar al joven y obtener una explicación del por qué se quedó dormido me plena avenida.

El joven fue trasladado a un juez cívico, ya que las autoridades argumentaron que se trataría de una falta administrativa; se desconoce la situación legal del responsable.

¿De cuánto es la multa por conducir ebrio en el Edomex y cuáles son las sanciones?

Conducir en estado de ebriedad en calles del Estado de México (Edomex) implica una multa de 20 UMAS, lo que equivale alrededor de $2 mil 346.20 pesos.

Además, la infracción incluye arresto inconmutable, que generalmente es de horas o hasta 48 horas, además del traslado obligatorio del vehículo al corralón