Tropezó en plena vía pública: Hombre en situación de calle sufre fuerte caída y es trasladado al hospital en Ignacio Zaragoza

En las primeras horas de este 13 de agosto 2026, se reportó la fuerte caída de un hombre, aparentemente, en situación de calle sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, frente a la estación Moctezuma del Metro CDMX; la víctima resultó lesionada.

La caída del hombre movilizó de inmediato a los servicios de emergencia en la zona.

Así fue la caída del hombre en situación de calle en Calzada Ignacio Zaragoza

Los primeros informes indican que el sujeto, de quien se desconoce su identidad y edad, se tropezara en la vía pública y resultara lesionada; la zona presentó caos vial debido al incidente.

Paramédicos acudieron al lugar de los hechos para poder brindarle la atención médica necesaria a este hombre. Tras una evaluación prehospitalaria, se tomó la decisión de llevarlo de emergencia a un hospital para que pudiera recibir un tratamiento especializados.

Hasta el momento, las autoridades no revelaron más información sobre el estado de salud del hombre en situación de calle, además, se desconoce el nombre y edad de la víctima de la fuerte caída en la Calzada Ignacio Zaragoza.

Actualmente la zona no presenta caos vial por el incidente; sin embargo, se recomienda tomar precauciones al manejar por esta zona.

💢Hombre resulta lesionado frente al Metro Moctezuma



Servicios de emergencia se movilizaron sobre Calzada Ignacio Zaragoza, frente a la estación Moctezuma, luego de que un hombre, aparentemente en situación de calle, tropezara y resultara lesionado



Vía: Karen Ortega… pic.twitter.com/XqklAoufDd — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 13, 2026

Consejos de seguridad peatonal para evitar accidentes al cruzar las calles de la CDMX

Los accidentes en las calles de la CDMX son más comunes de lo que se cree, por ello, es importante tener precaución al momento de circular y caminar por las vialidades más transitadas del país; te compartimos algunas recomendaciones para evitar accidentes:



Usa siempre los pasos de cebra o esquinas

o esquinas Espera la luz verde del semáforo peatonal

peatonal Mira hacia ambos lados antes de caminar

Guarda el teléfono celular para evitar distracciones

Esto te ayudara a cruzar las calles de la Ciudad de México con mayor precaución, evitando graves accidentes.

¿Dónde reportar un accidente de tránsito en CDMX?

En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 911.

Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente.