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Alerta vial en Miguel Hidalgo: Continúan afectaciones sobre Viaducto al Oriente; conoce las alternativas

Que el tráfico, las marchas CDMX, calles cerradas y bloqueos no afecten tu camino hacia tus actividades cotidianas; estas son las rutas alternativas hoy.

Se prevén marchas CDMX con afectaciones en las principales calles y avenidas de la capital; rutas alternativas en vivo
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Escrito por: Ollinka Méndez

El día de hoy se prevén marchas CDMX en distintos puntos de la ciudad; para que esto no afecte tus actividades cotidianas, consulta aquí las rutas alternativas para Calles, cerradas y bloqueos este jueves 13 de agosto de 2026.

Toma en cuenta la presencia de manifestantes en el Centro Histórico durante este jueves, 13 de agosto; rutas alternativas en vivo

Tráfico en Viaducto

¡Toma previsiones si circulas sobre Viaducto Miguel Alemán hacia el Oriente! Se mantiene la reducción de un carril en la vía lateral, a la altura de la calle Minería, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Para evitar el embotellamiento en la zona, tus mejores alternativas de movilidad son utilizar los carriles centrales del mismo Viaducto, el Eje 4 Sur o el Eje 6 Sur.

¡Sigue la protesta en el Centro Histórico!

Se mantiene la presencia de manifestantes en el cruce de José María Pino Suárez y Corregidora, lo que sigue generando complicaciones viales en la alcaldía Cuauhtémoc.

Para no quedar atrapado en el tráfico, tus mejores opciones de circulación continúan siendo Eje 1 Oriente y la calle 5 de Febrero.

Alerta vial rumbo al Zócalo

¡Atención, automovilistas en el Centro Histórico! Se encuentra interrumpida la circulación vehicular sobre la Avenida 20 de Noviembre, a partir del cruce con República de Uruguay, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Para evitar quedar atrapado en el embotellamiento rumbo al Zócalo, las mejores rutas de desvío son Isabel la Católica y Eje Central.

Presencia de manifestantes en Pino Suárez y Corregidora

Una concentración de protesta genera afectaciones al tránsito en la esquina de Pino Suárez y Corregidora. Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados y utilizar como alternativas viales la calle 5 de Febrero o el Eje 1 Oriente.

Protesta en Coyoacán

Una protesta mantiene paralizada la circulación sobre la calle G. Pérez Valenzuela, afectando ambos sentidos desde Progreso hasta Melchor Ocampo. Se sugiere a los automovilistas tomar previsiones en sus tiempos de traslado y desviarse a tiempo por vías como la Avenida Miguel Ángel de Quevedo o Circuito Interior.

Reducción de carril en Avenida Insurgentes por obras

¡Toma precauciones si te desplazas al sur de la ciudad! Trabajos de reencarpetamiento afectan un carril sobre la Avenida Insurgentes, con dirección al Sur, en el tramo que va de la calle Liverpool hacia la Glorieta de Insurgentes.

Para evitar demoras en la alcaldía Cuauhtémoc, las mejores opciones de circulación son Paseo de la Reforma y Avenida Chapultepec.

Manifestantes en el Centro Histórico

Toma en cuenta que durante el día podría haber presencia de manifestantes en Av. 20 de Noviembre y Venustiano Carranza.

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