Alerta vial en Miguel Hidalgo: Continúan afectaciones sobre Viaducto al Oriente; conoce las alternativas
Que el tráfico, las marchas CDMX, calles cerradas y bloqueos no afecten tu camino hacia tus actividades cotidianas; estas son las rutas alternativas hoy.
El día de hoy se prevén marchas CDMX en distintos puntos de la ciudad; para que esto no afecte tus actividades cotidianas, consulta aquí las rutas alternativas para Calles, cerradas y bloqueos este jueves 13 de agosto de 2026.
Toma en cuenta la presencia de manifestantes en el Centro Histórico durante este jueves, 13 de agosto; rutas alternativas en vivo
Tráfico en Viaducto
¡Toma previsiones si circulas sobre Viaducto Miguel Alemán hacia el Oriente! Se mantiene la reducción de un carril en la vía lateral, a la altura de la calle Minería, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Para evitar el embotellamiento en la zona, tus mejores alternativas de movilidad son utilizar los carriles centrales del mismo Viaducto, el Eje 4 Sur o el Eje 6 Sur.
13:02 #PrecauciónVial | Continúa reducción de un carril lateral de Viaducto Pdte. Miguel Alemán Valdés al Oriente a la altura de Minería, alcaldía Miguel Hidalgo. #AlternativaVial Carriles centrales de Viaducto, Eje 4 y 6 Sur. pic.twitter.com/9m3rj6mYqj— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 13, 2026
¡Sigue la protesta en el Centro Histórico!
Se mantiene la presencia de manifestantes en el cruce de José María Pino Suárez y Corregidora, lo que sigue generando complicaciones viales en la alcaldía Cuauhtémoc.
Para no quedar atrapado en el tráfico, tus mejores opciones de circulación continúan siendo Eje 1 Oriente y la calle 5 de Febrero.
11:55 #PrecauciónVial | Continúa presencia de manifestantes en José María Pino Suárez y Corregidora, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Eje 1 Oriente y 5 de Febrero. pic.twitter.com/9SrmBiDcFk— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 13, 2026
Alerta vial rumbo al Zócalo
¡Atención, automovilistas en el Centro Histórico! Se encuentra interrumpida la circulación vehicular sobre la Avenida 20 de Noviembre, a partir del cruce con República de Uruguay, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Para evitar quedar atrapado en el embotellamiento rumbo al Zócalo, las mejores rutas de desvío son Isabel la Católica y Eje Central.
10:19 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Av. 20 de Noviembre a partir de República de Uruguay, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Isabel la Católica y Eje Central. pic.twitter.com/xhCcU5zFof— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 13, 2026
Presencia de manifestantes en Pino Suárez y Corregidora
Una concentración de protesta genera afectaciones al tránsito en la esquina de Pino Suárez y Corregidora. Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados y utilizar como alternativas viales la calle 5 de Febrero o el Eje 1 Oriente.
10:22 #PrecauciónVial | Presencia de manifestantes en José María Pino Suárez y Corregidora, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Eje 1 Oriente y 5 de Febrero. pic.twitter.com/azZ0PbW2cC— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 13, 2026
Protesta en Coyoacán
Una protesta mantiene paralizada la circulación sobre la calle G. Pérez Valenzuela, afectando ambos sentidos desde Progreso hasta Melchor Ocampo. Se sugiere a los automovilistas tomar previsiones en sus tiempos de traslado y desviarse a tiempo por vías como la Avenida Miguel Ángel de Quevedo o Circuito Interior.
09:25 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación de G. Pérez Valenzuela en ambo sentidos entre Progreso y Melchor Ocampo, col. Del Carme, alcaldía Coyoacán, por manifestantes. #AlternativaVial Circuito Interior y Av. Miguel Ángel de Quevedo. pic.twitter.com/Zzx77m8SKq— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 13, 2026
Reducción de carril en Avenida Insurgentes por obras
¡Toma precauciones si te desplazas al sur de la ciudad! Trabajos de reencarpetamiento afectan un carril sobre la Avenida Insurgentes, con dirección al Sur, en el tramo que va de la calle Liverpool hacia la Glorieta de Insurgentes.
Para evitar demoras en la alcaldía Cuauhtémoc, las mejores opciones de circulación son Paseo de la Reforma y Avenida Chapultepec.
07:38 #PrecauciónVial | Afectado un carril de Av. Insurgentes al Sur de calle Liverpool a la Glorieta de Insurgentes, alcaldía Cuauhtémoc, por obras de reencarpetamiento. #AlternativaVial Paseo de la Reforma y Av. Chapultepec. pic.twitter.com/5GU7SJjuKm— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 13, 2026
Manifestantes en el Centro Histórico
Toma en cuenta que durante el día podría haber presencia de manifestantes en Av. 20 de Noviembre y Venustiano Carranza.
#PrecauciónVial | Se prevé durante el día arribo de manifestantes en Av. 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 13, 2026