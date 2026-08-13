Alerta vial en Miguel Hidalgo: Continúan afectaciones sobre Viaducto al Oriente; conoce las alternativas

¡Toma previsiones si circulas sobre Viaducto Miguel Alemán hacia el Oriente! Se mantiene la reducción de un carril en la vía lateral, a la altura de la calle Minería, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Para evitar el embotellamiento en la zona, tus mejores alternativas de movilidad son utilizar los carriles centrales del mismo Viaducto, el Eje 4 Sur o el Eje 6 Sur.