Buscan a víctimas: funcionarios ganaron millones de pesos al mes extorsionando en verificentros del Edomex

Trabajadores de verificentros en el Estado de México (Edomex), así como usuarios que acudían a verificar, eran víctimas de una red de extorsiones dentro de las instalaciones.

Una investigación de la Fiscalía General de Justicia estatal derivó en la detención de servidores públicos de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, quienes presuntamente eran parte de estas actividades en contra del personal y automovilistas.

Capturan a dos por extorsiones en verificentros del Edomex

El 10 de agosto de 2026, agentes de la fiscalía, apoyados por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvieron en Guerrero y en la Ciudad de México (CDMX) a dos presuntos implicados.

Ambos eran servidores públicos del gobierno del Estado de México a quienes se les acusó por su probable participación en una activa red de extorsión en agravio de propietarios de centros de verificación y estaciones de servicio de combustible.

Se trata de Raúl “N”, quien era director general de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, y Carlos Eduardo “N”, director de Control de Emisiones a la Atmósfera de la misma dependencia.

Red de extorsión en Edomex operaba en verificentros

De acuerdo con denuncias presentadas por víctimas e investigaciones, se estableció que los detenidos presuntamente forman parte de una red extorsiva junto con otros servidores públicos, exfuncionarios y particulares.

Expedientes de investigación señalan que este grupo obliga a propietarios de verificentros a pagar cuotas ilegales para permitirles continuar con su funcionamiento.

En otros casos, incluso amenazaron con despojar del lugar a los legítimos de las concesiones e incluso de la infraestructura adquirida por las propias víctimas bajo la advertencia de que, en caso de denunciar, serían afectados o les causarían daño.

De acuerdo con la Fiscalía del Edomex, este esquema de extorsión generó ganancias por varias decenas de millones de pesos mensuales, para no cerrar las líneas de verificación de sus víctimas, cantidad que aumenta sustancialmente por exigencias de cuotas ilícitas por la revalidación de la autorización. Todos los pagos eran exigidos con entregas en efectivo en un domicilio que se tiene identificado.

Ahora la fiscalía busca a posibles víctimas para que denuncien, pues se tiene conocimiento de que no lo han hecho por temor a represalias y esto podría actualizar el monto de ganancias ilícitas.

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¿Qué pasará con servidores públicos ligados a extorsiones en verificentros?

Raúl "N" fue detenido a las 07:30 horas de la mañana el 10 de agosto pasado por agentes ministeriales en Acapulco, Guerrero, cerca de una tienda departamental.

Carlos Eduardo "N" fue aprehendido por agentes de la Policía de Investigación de la CDMX el mismo día a las 08:36 horas en la colonia Santiago Tepalcatlalpan, alcaldía Xochimilco, al sur de la capital.

Una vez detenidos, el 12 de agosto, en una audiencia que duró más de 16 horas, siete defensores particulares argumentaron que los servidores públicos fueron detenidos ilegalmente y pidieron que fueran liberados.

Pero la Jueza de Control del Distrito Judicial de Chalco les dictó prisión preventiva justificada para que no escaparan, pero será el próximo sábado 15 de agosto a las 10:30 horas cuando se lleve otra audiencia para determinar si son vinculados a proceso.

Uno fue imputado por extorsión agravada y el otro por abuso de autoridad.