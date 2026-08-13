¿Calles intransitables en CDMX? Rescatan vehículo en vías del tren en la GAM
Las calles de la Ciudad de México amanecen con la denuncia de una fuga de agua en Coyoacán que no ha sido resulta desde hace dos días; vecinos piden atención.
Las fuertes lluvias y el deterioro del pavimento han complicado el tránsito en las calles de la Ciudad de México en los últimos días, convirtiéndose en un verdadero reto para automovilistas y peatones; te compartimos las vialidades afectadas por los socavones, fugas de agua y encharcamientos en la CDMX.
Socavones, fugas de agua y baches: Calles afectadas en CDMX este jueves
Esta es la multa por tapar un bache en la CDMX
El castigo por hacer reparaciones caseras en los baches de la CDMX alcanza los 4 mil 500 pesos. En caso de no pagar, la sanción se convierte en un arresto obligatorio que va desde las 13 hasta las 36 horas.
¿Multa por tapar baches? En CDMX ciudadanos podrían ser sancionados mientras calles siguen llenas de hoyos
Obra inconclusa en calles de Coyoacán; piden respuestas del Gobierno
Habitantes de la colonia Ruíz Cortines, en la alcaldía Coyoacán, piden a las autoridades resolver el problema de una obra inconclusa que lleva más de 15 días afectando a los vecinos.
En el lugar se observan montones de cascajo, tierra, piedras entre otras cosas.
Además, a pocos metros de la obra se encuentra otra de reparación inconclusa y es una problemática para peatones y automovilistas.
Abandonan vehículo en vías del tren de la GAM
Se realizó el rescate de un vehículo que se encontraba sobre las vías del tren en la Calle Chiquihuite y Cerrada El Triunfo, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), CDMX.
Al parecer, en la madrugada una persona habría dejado el automóvil en la zona de vías, por lo que la unidad fue atropellada por el tren.
#CDMX | Tren arrolla un automóvil— adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 13, 2026
Un vehículo fue encontrado sobre las vías en Calle Chiquihuite y Cerrada El Triunfo, en @TuAlcaldiaGAM, y posteriormente fue arrollado por el tren.
Bomberos retiraron la unidad del lugar
Vía: Karen Ortega (@ortega__karen) pic.twitter.com/X2QzCkPQXp
¿Dónde reportar un accidente de tránsito CDMX?
En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 911.
Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente.
Accidente durante la madrugada en Av. Azúcar y Cafetal
En las primeras horas de este jueves, se registró un grave accidente en el que el motor y la cabina de un tráiler quedaron consumidos por las llamas durante la madrugada en avenida Azúcar y Cafetal.
Las primeras versiones indican que el operador detectó humo debido a una aparente falla mecánica, por lo que decidió detener la unidad. Sin embargo, minutos después el vehículo, que transportaba varias toneladas de dulces, comenzó a incendiarse.
Socavones afectan habitantes de Iztacalco
Vecinos de la alcaldía Iztacalco piden realizar la reparación de dos socavones, ubicados en calles de Oriente 108 y Sur 159 en la colonia Bramadero Ramos Millán.
La zona se encuentra acordonada y con señalizaciones que los mismos habitantes colocaron.
Miles de litros desperdiciados en Coyoacán
En las primeras horas de este jueves 13 de agosto 2026, vecinos de la colonia Prado Churubusco denunciaron una fuga de agua en las calles Osa Menor, en Coyoacán; lleva dos días sin atención.
Aseguran que, pese a sus reportes y a recientes obras de reparación a pocos metros del lugar, el desperdicio continúa.
¡Miles de litros de agua se desperdician por una fuga en #Coyoacán! 💧‼️— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 13, 2026
Vecinos de la colonia Prado Churubusco denuncian una fuga de agua sobre la calle Osa Menor, que lleva dos días sin ser atendida
Aseguran que, pese a sus reportes y a recientes obras de reparación a pocos… pic.twitter.com/mwjeoPv1bV