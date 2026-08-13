¿Calles intransitables en CDMX? Rescatan vehículo en vías del tren en la GAM

Habitantes de la colonia Ruíz Cortines, en la alcaldía Coyoacán, piden a las autoridades resolver el problema de una obra inconclusa que lleva más de 15 días afectando a los vecinos.

En el lugar se observan montones de cascajo, tierra, piedras entre otras cosas.

Además, a pocos metros de la obra se encuentra otra de reparación inconclusa y es una problemática para peatones y automovilistas.