Justicia para “Betito”: cae uno tras asesinato de alumno de la UNAM; le dispararon en asalto en la México-Puebla

Un presunto implicado en el homicidio de Alberto Sandoval González, conocido como "Betito", fue detenido luego de que el alumno de la FES Zaragoza de la UNAM recibiera un balazo en la espalda tras un asalto en la autopista México-Puebla el 16 de julio de 2026.

El joven tenía 21 años y fue atacado a bordo de un camión de transporte público que circulaba sobre la zona de la colonia Santa Catarina, unos metros antes de llegar a La Concepción, a la altura del municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México.

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¿Quién es el sujeto investigado por el asesinato de "Betito"?

El presunto implicado es Cristian Daniel “N”, quien ya fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de robo con la agravante de causar la muerte en agravio del estudiante de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Fue detenido luego de que las autoridades identificaron un grupo dedicado al robo de transporte de pasajeros que opera en la carretera México-Puebla, con el mismo modus operandi con el que actuaron los responsables.

El análisis de las cámaras de videovigilancia permitió reconstruir el recorrido realizado por los probables responsables antes y después del hecho.

En caso de ser declarado culpable, podría alcanzar una penalidad de hasta 70 años de prisión.

🚨 Tragedia en la México‑Puebla



Betito, joven de 21 años, fue asesinado tras resistirse a un asalto en transporte público en #Ixtapaluca.



Cuatro sujetos lo despojaron de sus pertenencias y uno le disparó por la espalda.



Su familia lo veló el domingo y exige justicia;… pic.twitter.com/LEjObpwc2u — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 22, 2026

Ladrones fingieron ser pasajeros y después dispararon contra alumno

El día de los hechos, dos hombres y una mujer habrían abordado un autobús del transporte público simulando ser pasajeros.

Una vez a bordo de la unidad, sacaron un arma de fuego con la que habrían amenazado a los pasajeros para asaltarlos, pero el estudiante se opuso al robo.

Fue entonces que uno de los ladrones, quien portaba el arma de fuego, le habría disparado privándolo de la vida. Los asaltantes se bajaron a la altura de Ixtapaluca y abordaron un vehículo que seguía al autobús para huir del lugar.

El vehículo empleado por los probables responsables era conducido por Cristian Daniel “N”, quien posteriormente fue detenido sobre la carretera federal México-Puebla, en posesión de envoltorios de aparentes narcóticos, por lo que recibió prisión preventiva justificada como medida cautelar.

La FES Zaragoza lamentó el fallecimiento del estudiante de la carrera de Química Farmacéutico Biológica (QFB).